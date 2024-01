Meztelen férfi mászott az oltárra a Szent István-bazilikában

Olvasótól kapott videóval tudatta hétfőn a hirado.hu, hogy aznap délután egy meztelen férfi felmászott a budapesti Szent István-bazilika oltárjára. Időközben kiderült, hogy a férfi Nigériából származik, 20 éves, a Debreceni Egyetemen tanul, és ami a legfurább, hogy

már nem először próbálkozik azzal, hogy meztelenre vetkőzzön a templomban.

A jelentések szerint hétfő délután a férfi rövidnadrágban próbált bejutni a bazilikába, de ezt a személyzet nem engedte neki, így arrébb lökte az ott dolgozót és mégis bement az épületbe. Ekkor azonban elkezdték kiüríteni a bazilikát, úgyhogy mire már az akció tényleges részéhez ért a férfi – vagyis vetkőzni és mászni kezdett –, már alig voltak a helységben.

Rendőrt és mentőt is hívtak az illetékesek, de mivel a mentők megállapították, hogy a férfinek nincs szüksége ellátásra, a rendőrökre bízták az intézkedést.

A férfit a rendőrök előállították, és garázdaság vétség, illetve kábítószer-birtoklás vétség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfit kihallgatását követően őrizetbe vették

– tájékoztat a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Nem ez volt az első eset, ugyanis egy nappal korábban, vasárnap is megpróbált bejutni a férfia a bazilikába, de mivel akkor is rövidnadrágban volt, akkor még nem engedték be. Egyelőre nem tudni, hogy az elkövető kábítószeres befolyásoltság alatt állt-e, amikor elkövette tettét, azt viszont már tudni, hogy Airbnb-ben lakik és legálisan tartózkodik Magyarországon.