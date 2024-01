Hosszú Katinka az anyaságról vallott

Hosszú Katinka tavaly augusztusban jelentette be, hogy megszületett kislánya, Kamília. Az olimpiai bajnok úszó most a Nők Lapjának beszélt az anyaságról – vette észre a 24.hu.

A 34 éves, Iron Lady néven is ismert Hosszú Katinka elárulta: férjével, Gelencsér Mátéval kezdetben úgy érezték, hogy készen állnak a gyerekvállalásra.

Ám miután beszélgetett szülőként már helytálló barátnőivel, és utánaolvasott a témának, rájött, hogy sok mindennel nincs képben, majd a szülést követő első hat hétben olyan nehézségei adódtak, amelyekre egyáltalán nem számított.

Az első hónapban előfordult olyan, hogy Mátéval mind a ketten kétségbeesetten néztük egymást, nekem potyogtak a könnyeim, mert fogalmunk sem volt, mit kellene csinálnunk, amikor Kamília csak sír és sír, nem akarja abbahagyni, holott már mindent megpróbáltunk

– mondta Hosszú Katink, aki elmondása szerint korábban soha nem aggódott még úgy, mint kislánya jóllétéért.

A gyermek iránti aggódás valószínűleg egy teljesen más érzés, mint amilyet az eddigi életem során bármikor is éreztem. Olyan lelki trauma, amit nyilván minden anya átél, és nehéz szavakba önteni. Nemrég felhívtam anyukámat, elmeséltem neki, hogy ezen aggódom, meg azon gondolkozom, meg hogy majd milyen jó lesz, ha Kamília nagyobb lesz, és el tudja mondani, mi baja. Erre csak legyintett: »Ez az aggodalom most már életed végéig elkísér«. Valószínűleg igaza van

– nyilatkozta az úszónő, aki a szüléséről elmondta, hogy habár fájdalma leírhatatlan volt, azonban sportmúltjának köszönhetően gyorsan regenerálódott.

Mint mondta, a sportot most is próbálja aktívan beépíteni az életébe, azonban jelenleg kislánya diktálja a tempót.

A napjaim képlékeny masszává váltak. Jelen pillanatban sem tudom, holnap mikor, milyen edzést tudok beiktatni. Van ugyan egy alapelképzelésem, de lehet, hogy Kamília felrúgja. Hiszen ő a prioritás. Teljes kontroll alatt tart, diktálja a napi ritmust

– árulta el Hosszú Katinka.

A háromszoros olimpiai bajnok sportoló terhessége hatodik hónapjáig rendszeresen járt konditerembe, gyereke születése után hat héttel pedig már az uszodába is ellátogatott.

Hosszú Katinka arról is beszélt, hogy később szeretne még gyereket, akár 3-at vagy 4-et is. Hozzátette, férjével a hétköznapi konfliktusok közepette is mindig számíthatnak egymásra, és gyerekük születése óta is heti kétszer szerveznek közös programot.

Mintha most teljesedett volna ki az életem. Bár ezt nem biztos, hogy mindenki így látja

– mondta Hosszú Katinka, aki ezzel az őt ért támadásokra is reagált. Az úszónő úgy nyilatkozott, kislánya születése óta sokat lazult, de meg is keményedett.

Például míg a szülés előtt percekig győzködtem magam, hogy ugorjak be a vízbe, most erre nincs idő, pikk-pakk bevetem magam, és nyomom, hogy azt a lopott egy órát kihasználjam, az aktuális állapotomhoz képest kihozzam magamból a maximumot. Aztán irány haza, ahol szintén helyt kell állnom. Tehát összességében még keményebbé kellett válnom

– mondta Hosszú Katinka, majd hozzátette, mára talán nem Iron Ladyként, hanem inkább Iron Motherként tekint saját magára.

(Borítókép: Hosszú Katinka 2022. május 9-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)