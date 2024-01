„Egy nagy durranást hallottunk” – teljes terjedelmében égett egy sajtüzem Győrben

A tűzeset még csütörtök délelőtt történt. Az Országos Katasztófavédelem azt közölte a kisalfold.hu szerint, hogy a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett győri, lébényi és pannonhalmi hivatásos tűzoltók vonultak ki az esethez, valamint egy katasztrófavédelmi mobil labort is riasztották.

Az egységek hat vízsugárral oltották a lángokat. Később a Katasztófavédelem azt is közölte, hogy

a nyolcszáz négyzetméteres csarnok tetőszerkezete teljes terjedelmében égett.

A lángokat dél körül sikerült eloltani. A katasztrófavédelmi mobil labor mérései nem mutattak ki a normálistól eltérő értékeket a levegő minőségében. Az egységek utómunkálatokat is végeztek, melynek során átvizsgálták az építményt.

„Egy nagy durranást hallottunk”

A Kisalföld szerint a tűz Tebike Kft. üzemében keletkezett. A vállalkozás vezetőjének a lánya, Pődör Viktória a helyszínen azt mondta a lapnak, hogy ma nem volt termelés az üzemben, mert éppen „sóléztek”. Elmondása szerint egy robbanás után ütött ki a tűz.

Én éppen a lenti irodában tartózkodtam, amikor negyed tizenegy körül egy nagy durranást hallottunk és valami kigyulladt az épület oldalában

– fogalmazott, hozzátéve: minden kollégájuk azonnal kimenekült az üzemből a robbanás után, és senki sem sérült meg. Azt viszont még nem tudta megmondani, hogy mekkora lehet a kár, de hozzátette, hogy van biztosításuk.

A legfontosabb, hogy a gépek ne sérüljenek meg, mert nemcsak, hogy nagyon drágák, de pályázaton vásárolt egyedi olasz és magyar gépek, amelyeket nem lehet a boltban megvenni. A tűzoltók nagyon hamar megérkeztek és nagyon köszönöm a szomszédok közreműködését is, akik azonnal ott termettek, hogy segítsenek

– tette hozzá Pődör Viktória. Végül arról is beszélt, hogy az üzem tárolójában több száz kiló sajt is volt, és ezek közt volt olyan egyedi, uniós oltalom alatt lévő fajta is, amelyet csak ők gyártanak. Ezeket minden bizonnyal ki kell dobni.

Az esetről az RTL is megosztott egy videót: