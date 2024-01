Donáth Anna: Nem bízhatjuk ezt a feladatot a 2010 előtti világ árnyaira

A pártelnökké választott Donáth Anna azzal kezdte beszédét, hogy nehéz hónapok elé néznek, választások előtt állnak. Leszögezte, nem állna a színpadon, ha nem tudná, hogy a Momentum nem lenne megingathatatlanul erős hittel rendelkező közösség.

Sokszor sokan megkérdezik: mitől momentumos a momentumos? Teljesen egyértelműen van egy dolog, ami megkérdőjelezhetetlen: a szabadság iránti elképesztő elkötelezettségünk, vágyunk, hitünk.

Donáth Anna kifejtette, nem kell túlbonyolítani, címkeháborúkba belemenni, „egyszerűen csak mondjuk ki azt, amit minden reggel a tükörbe nézve tudunk magunkról, mi vagyunk azok, akik nem tesznek különbséget ember és ember között, mi vagyunk, akik meginghatatlanul hisznek az emberi méltóság mindenekfeletti tiszteletben tartásában. Az emberi méltóság és a szabadság egy és oszthatatlan. Mi vagyunk azok, akik ez alapján nem tudunk, nem akarunk, nem fogunk különbséget tenni emberek gondolatisága, vallási hovatartozása, nemi orientációja, bőrszíne, származása, véleménykülönbsége között. Mi leszünk azok, akik akkor is hangot adnak azoknak, akiket nem akar más meghallani, ha azt mondják mások, hogy a saját politikai utunk elé gördítünk akadályokat”.

A Momentum elnöke leszögezte, a pozíció és a hatalom önmagában nem jelent neki semmit, „ez egy eszköz számomra, eszköz minden momentumos számra, hogy kiállhassunk azok mellett, akiknek az emberi méltóságába beletipornak, akiknek a szabadságát megkérdőjelezik”. A Momentum szembeszáll azokkal, akik mások felett uralkodni akarnak, megvédi mások egzisztenciáját, fellép a közbecsapás ellen a köz érdekében, fellép mindenfajta korrupció ellen, „bátran és meggyőződéssel cselekszünk, végső soron bízunk a közösség erejében, bízunk abban, hogy az emberek többsége tisztességes”.

Donáth Anna úgy vélekedett, ma bárhol éljen a szabadságszerető ember, egyre inkább, egyre többen szorongásban élnek, mert egymás szabadságának tisztelete helyett az erő imádata került a középpontba, „demokrácia helyett tekintélyelvűség, nyitottság helyett bezárkózás, elfogadás helyett intolerancia, a környezet védelme helyett jóléti sovinizmus”. Az EP-képviselő szerint „ez a mai magyar valóság, ezek után azt gondolom, nem lehet kérdés senki számára, hogy épeszű ember miért kezd el politizálni ma Magyarországon. Mi értelme van ellenzékben kiállni és hangot adni? Nem akarunk sem félelemben, sem szorongásban élni, ez nem egyszerűen akarat, hanem felelősség kérdése”. Donáth Anna leszögezte, aki tenni akar, annak bele kell állni a harcba.

„Óceánnyi távolságra vannak attól, amit Bibó valaha gondolt”

Donáth Anna a kormánypártról úgy vélekedett, hogy bár a Bibó István neve által fémjelzett szakkollégiumból indulva kezdte el a politikát a Fidesz, „de ma ők azok, akik leginkább szembefordultak ezzel, populista jobboldali politikai közösség lettek, óceánnyi távolságra vannak attól, amit Bibó valaha gondolt”. A pártelnök úgy gondolja, a Fidesz „nem egyszerűen a liberális értékekkel fordult szembe, hanem elárulta azokat, akiknek a képviseletére szerződtek”.

A Momentum vezetője azzal folytatta, „már nem akad fenn senkinek a szeme Magyarországon, amikor szélsőjobboldali, fasiszta alakulatok mozgolódnak”, hogy bátornak hívják azt, aki ki meri mondani, hogy gazdasági kérdésekről úgy is lehet vitázni, hogy nem mennek bele „olcsó rasszista uszításba”. A Momentumon kívül ezt senki nem vállalja fel, „ennyire megbolondult volna a magyar közélet, jobbtól balig?” – tette fel a kérdést a pártelnök.

Ma bátornak lenni nem bátorság, hanem kötelesség

– húzta alá a politikus.

Donáth Anna szerint a gyűlölködésre és a félelemre épülő populizmus európai, sőt globális kihívás jelenleg, a nyugati világ is rengeteg kihívással szembesül, „a populisták gyűlöletté formálják ezt, a gyűlöletet pedig hatalommá”. Úgy látja, Európában a viták és a politikai felosztottság nem jobb- és baloldal vitájáról szól, a liberálisok és a szélsőséges populisták feszülnek egymásnak, ezek az új frontvonalak, ezen kell úrrá lenniük, és felvállalniuk, amiben hisznek, ezek a frontvonalak fogják meghatározni az EP-választásokat is. Donáth Anna Orbán Viktor és Robert Fico ellentétjeként említette többek között a francia Emmanuel Macront, valamint az észt Kaja Kallast.

Alig több mint négy hónap múlva EP-választások lesznek, szögezzük le, ezen a választáson nem a kormány leváltásáról fogunk dönteni, de ezen a választáson dől el az is, hogy képesek leszünk-e az EP-ben korlátozni a kormány túlhatalmát. A nemzeti parlament szerepe egyre inkább formális, uniós eszközökkel lehet egyensúlyt teremteni. Ezért nem mindegy, hogy kik kapnak bizalmat Magyarország képviseletére, ezért szeretnénk folytatni azt a munkát, amit eddig is csináltunk.

Többek között az a céljuk, hogy „amíg korrupt kormány van, az európai forrásoknak közvetlenül kell megtalálniuk azokat, akiknek ez a pénz jár”, valamint folytatnák a digitális átállásba fektetett munkájukat is. Donáth Anna szerint az akkumulátorgyárak jelentette veszélytől is uniós eszközökkel lehet megvédeni a magyar embereket, emellett pedig tovább védenék az európai értékeket is.

„Nem bízhatjuk ezt a feladatot a 2010 előtti világ árnyaira”

Donáth Anna az ellenzéki együttműködésről úgy fogalmazott, a következő négy hónap nemcsak azért fontos, mert ki kell állniuk az értékeik mellett, hanem azért is, mert önkormányzati választások jönnek, a választási törvénynek köszönhetően pedig szükség van az együttműködésükre, „ez eddig sem volt soha kérdés. Látjuk és tudjuk a felelősségünket”.

Nem mindegy, hogy milyen minőségű és összetételű ellenzék áll szemben a kormánnyal önkormányzati szinten sem. Arra kérjük a felhatalmazást, hogy megszervezhessük a NER leváltására alkalmas, legalkalmasabb ellenzéket. Nem bízhatjuk ezt a feladatot a 2010 előtti világ árnyaira

– szögezte le Donáth Anna, hozzátéve: új mozgalmakat, hiteles politikusokat magába foglaló szövetségnek van esélye arra, hogy elinduljanak egy olyan irányba, amely megmutatja, hogy van fény az alagút végén.

„Mindemellett szükségünk van egy erős és megalkuvás nélküli liberális programra is” – folytatta a pártelnök, aki ezután kitért arra is, ahol nincs közös ellenzéki jelölt, ott előválasztással döntenének, valamint érdemi egyeztetéseket kezdenek az ellenzéki pártokkal és azokkal a szövetségeseikkel, akik jelezték, hogy változást szeretnének.

Sokan mondják, hogy öt évvel ezelőtt időarányosan sokkal jobban álltunk. A kritika mögött sok igazságtartalom van, sokan úgy viselkednek, mintha két éve ők kaptak volna kétharmadot, és nem a Fidesz. Kemény hónapok előtt állunk, de nem szövetségpolitikai vagy választástechnikai részletek miatt, sokkal inkább azért, mert 2022 áprilisa óta nem csökkent az apátia. Meg kell értenünk, hogy a remény nem magától születik meg, újra el kell hinnünk nekünk is, hogy lehet változás.

Donáth Anna beszéde végén Bibó Istvánt idézte: „Demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni”. „Én nem félek, ezért is állok most itt, ezért vállaltam el a Momentum elnöki pozícióját. Én nem félek, én cselekszem, a Momentum cselekszik” – zárta gondolatait a párt régi-új elnöke.

(Borítókép: Donáth Anna 2024. január 28-án. Fotó: Németh Kata / Index)