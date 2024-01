Teaként árulják Magyarországon a „legális heroinnak” nevezett veszélyes szert

Több országban is betiltották már a kratom nevű, opiát jellegű szert, mely egyre jobban terjed Magyarországon. Ugyan a forgalmazók teaként kínálják, de az addiktológus szerint veszélyes szerről van szó.

Egyre inkább elkezdett terjedni Magyarországon a kratom nevű opiát jellegű szer, mely már több országban is illegális – derült ki az ATV Híradó riportjából.

Az internetes forgalmazók általában por, őrölt levél, kapszula és kivonat formájában árulják. Legtöbbször teaként kínálják, és a kávéhoz hasonló szerként írják le. Az egyik webáruház ezt írja a kratomról: „sikerrel használják tanuláshoz, monoton munkákhoz, vagy bármilyen teendőhöz, amire az ember nehezebben veszi rá magát.”

Ugyanakkor az addiktológus felhívta a figyelmet, hogy a szert nem véletlenül tiltották be több országban is, mivel egy veszélyes hatóanyagról van szó, ami erős függőséget okoz.

Akár néhány hét használat után ha valaki elhagyja, akkor rájön, hogy valójában csapdába esett, mert opiátszerű elvonási tüneteket okoz

– mondta a szakember.

A kratomot „legális heroinnak” is nevezik, az agyműködést is befolyásolja, valamint – ahogy arról korábban beszámoltunk – már több ember halálát is okozta a szer.