Vitézy Dávid szerint a Lázár–Karácsony-paktum 20 milliárd forintos rést üt a falon

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Lázár János építési és közlekedési miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn megállapodott a Budapest-bérletről, amely változatlanul érvényes marad a főváros egész területén a BKK mellett a MÁV, a Volán és a HÉV járatain is. Ezek után a BKK bejelentette, hogy március 1-től olcsóbb lesz a bérlet, kedd reggel pedig az is kiderült, hogy mennyivel.

Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár közösségi oldalán fogalmazta meg gondolatait a megállapodással kapcsolatban. Szerinte az utasok nyomására sikerült megakadályozni a járatritkításokat a fővárosban, valamint a Budapest-bérletet is megvédeni. Utóbbiról elmondta, fontos eredmény, amely egy időre mindenki kedvét elveszi attól, hogy „hasonló hajmeresztő ötletekkel álljon elő”. Ugyanakkor megjegyezte, számos kérdés nincs még tisztázva:

Mi lesz március elsejétől a jegyekkel?

Érvényesek lesznek a BKK-vonaljegyek, gyűjtőjegyek, 24 órás jegyek, 30 és 90 perces jegyek a HÉV-eken és a kék Volánbusz-járatokon?

Mi lesz a közös forgalomirányítással és utastájékoztatással, maradnak a BKK felügyelete alatt ezek a járatok?

Szerinte ezeket mihamarabb tisztázni kell, ugyanis ilyen kérdéseken áll vagy bukik a rendszer működése.

Húszmilliárdos bevételkiesés

Vitézy részletezte:

Mindazoknak, akik az agglomerációból ingáztak, 50 százalékkal kevesebb, 19 ezer forint helyett 9450 lesz a havi bejárás költsége amiatt, mert elég nekik vármegyebérletet vásárolni. Minden budapesti és agglomerációs diáknak, az egyetemistákat is beleértve, a 3450 forintos BKK-havibérlet helyett elég lesz 945 forintért venni diák havi vármegyebérletet, ez 72 százalékos spórolás a budapesti diákoknak, 79 százalékos az agglomerációból ingázóknak, akiknek eleve, eddig is volt vármegyebérletük. Minden budapesti 500 forinttal olcsóbban kapja a bérletet, 8950 forintért, 5 százalékkal olcsóbban, hogy ne mindenki menjen a MÁV-hoz vármegyebérletet váltani, bár havi egyetlen agglomerációs kiruccanásnál ez már jobban megéri majd.

A volt közlekedési államtitkár szerint ha összeadjuk ezeket a tételeket,

alsó hangon 20 milliárd forintos éves, tartós bevételkiesést jelent mindaz, amit Lázár János és Karácsony Gergely az elmúlt 24 órában bejelentett.

Ez körülbelül az összes fővárosi jegybevétel egyharmadának elvesztésének felel meg márciustól rendszerszinten – hangsúlyozta. A hálaadási pulykákról emlékezetessé vált járatritkításnál, hat nappal ezelőtt még 250 millió forint vélt megtakarítása jelentett „pénzügyi kényszert”.

Ez az összeg ennek nyolcvanszorosa

– hangsúlyozta, hozzátéve, mindez nem elszámolási kérdés, nem attól függ, hogy a MÁV és a BKK hogyan osztja fel a vármegyebérlet-bevételeket (az is érdekes és fontos kérdés, de ettől független), hanem összességében ennyivel csökken a jegyárbevétel a szolgáltatóknál együttesen.

Miből pótolják?

„A bevételcsökkenés nagyságrendje jól érzékelhető talán abból, hogy ez több mint duplája annak, mint amennyi évente jut a BKV teljes beruházási programjára, a villamospályák és a járműpark megújítására. Vagy másképp fogalmazva, ez lényegében akkora tétel, amelyből az összes HÉV-vonal régóta cserére váró, a képen látható (a bejegyzéshez csatolt – a szerk.) 40-50 éves járműparkjának teljes cseréje finanszírozható lenne vadonatúj vonatokra (éves törlesztőrészletek és kamatterhek), és még maradna is mellette másra” – fogalmazott bejegyzésében.

Ez a kieső bevétel szabad szemmel is látszik, és hiányozni fog a közösségi közlekedés költségvetéséből, ha nem pótolják vissza. Úgy tisztességes tehát, ha azok, akik ezeket a döntéseket meghozták, bemutatják: miből fogják kipótolni, és mikor

– emelte ki. Szerinte ugyanis ha ez nem történik meg, a budapesti közösségi közlekedés minősége látja a kárát ekkora forráskivonásnak, ahogy ezt a vármegyebérletek bevezetésekor a MÁV-nál már láthattuk 2023-ban.

„Nem lehet egyszerre heti rendszerességgel csőddel riogatni, kivéreztetéssel magyarázni minden egyes szükséges fejlesztés elmaradását és a városüzemeltetési színvonal romlását, majd hirtelen 20 milliárd forintos hiányt úgy bevállalni, hogy az állami kompenzációra semmilyen garancia nem látszik” – zárta gondolatait Vitézy Dávid.