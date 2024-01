Donáth Anna bejelentette, hogy ki lesz a jobbkeze

Donáth Anna Facebook-oldalán Tompos Márton érdemei közé sorolta, hogy „feltárta a zalai illegális gumilerakatokat, leleplezte a Kínai Kommunista Párt által működtetett magyarországi rendőrőrsöket, és többedmagával aggregátorokat vitt Kárpátaljára a háborútól szenvedő helyi magyaroknak. Szerintem csak így éri meg politizálni ebben a rendszerben: hogy folyamatosan példát mutatunk a hosszú távú helyi építkezésből és a hatalom által eltussolt ügyek feltárásából az egész ellenzéknek”.

Márton mától a Momentum alelnöke is – hogy ebben a pozíciójában is segítse a Momentum országos építkezését. Mert változás csak akkor lesz, ha helyben is alternatívát tudunk kínálni az állampárttal szemben