E-oltólándzsákat kapott a katasztrófavédelem

Az elektromos járművekben keletkező tüzek oltására 13 e-oltólándzsa készletet szerzett be és adományozott a katasztrófavédelemnek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a hazai autópályák jelentős részét üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt.

A közútkezelő társaság közleményében azt írta, hogy az új oltólándzsákkal csaknem megduplázták a meglévő készletet, ezzel tovább növelve a közlekedésbiztonságot.

A tájékoztatás szerint egyre többen választják Magyarországon is a hibrid vagy a teljesen elektromos járműveket. A környezetbarát járművek terjedésével párhuzamosan az utóbbi években többször is előfordult, hogy egy égő elektromos jármű okozta robbanásveszély miatt akár több órára is le kellett zárni egy-egy útszakaszt, ezzel jelentős fennakadást okozva a közlekedésben.

Hangsúlyozták: az e-oltólándzsa készletek a hagyományos tűzoltási módszerhez képest jelentősen lerövidítik az elektromos járművek oltási folyamatát, így a mentés sokkal hatékonyabb, rövidebb ideig tarthatnak a korlátozások, ez egyúttal lerövidítheti a torlódások idejét. Az e-oltólándzsákkal az elektromos járművek akkumulátorcsomagját könnyen és gyorsan átszúrhatják a szakemberek, így azon keresztül

hatékonyabban tudják bevezetni a vizet, hogy azt lehűthessék és így megakadályozzák az esetleges robbanásveszélyt.

A katasztrófavédelem eddig vármegyénként egy ilyen eszközzel rendelkezett. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a meglévőkhöz 5, míg az MKIF Zrt. 8 újabb eszközzel járult hozzá – olvasható az MTI-nek eljuttatott közleményben.