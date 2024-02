Csaknem 145 millió forintért árulják Zenthe Ferenc egykori lakását

144,9 millió forintért árulják Zenthe Ferenc színész egykori II. kerületi lakását. A 95 négyzetméteres ingatlant most bárki megvásárolhatja.

Megvételre kínálják a legendás színész, Zenthe Ferenc egykori otthonát. A lakáshirdetésre a Mandiner bukkant rá.

Az ingatlan a II. kerület Vérhalom részén található, 95 négyzetméter alapterületű, kétszintes, felújított, összkomfortos, a hirdetés szerint 3 szobás, de akár 4 szobássá is átalakítható.

A hirdetés szövegében kiemelik, hogy a lakás egykori tulajdonosa Zenthe Ferenc volt.

Érdekesség, hogy ebben az épületben, sőt, a megvételre kínált ingatlanban lakott Zenthe Ferenc a többszörös Jászai Mari-díjas, Kossuth Díjas, Nemzet Színésze díjjal is kitüntetett egykori színművész.

A lap leírja, hogy a színész szerette a lakást, és sokszor innen indult futni barátjával, a szintén színész Basilides Zoltánnal.

2020-ban a társasház kerítésére egy emléktábla is kikerült, melyen az alábbi szöveg olvasható: „Ebben a házban lakott Zenthe Ferenc Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze”.

A Tenkes kapitányaként is ismert Zenthe Ferenc színészetéért megkapta a legtöbb jelentős elismerést, így a Jászai Mari-díjat, Kossuth-díjat, Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, amelyek mellett örökös tag a Halhatatlanok Társulatában, továbbá érdemes és kiváló művész címeket is kapott.

A szélesebb közönség a filmekből ismerte. Első filmszerepét Nagy Sándor honvédtábornokként 1953-ban alakította a Föltámadott a tengerben, de az 1983-ban készült Oscar-díjra is jelölt magyar-NSZK koprodukcióban, a Jób lázadásában is szerepelt. Több tévésorozatban is játszott, többek közt Tenkes kapitányában, a Tüskevárban, a Princ a katonában, de legtöbben a Szomszédokból ismerik.

Zenthe Ferenc 2006. július 30-án hunyt el, súlyos betegséggel küzdött. Bőrrákot diagnosztizáltak nála, mely áttétet képezett az agyában. Fia szerint félelem nélkül és méltósággal viselte a hírt, hogy csupán egy éve van hátra. A nemzet színésze 86 éves korában hunyt el, már 17 éve nincs köztünk.