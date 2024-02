Gulyás Gergely a svéd NATO-csatlakozás ügyében leszögezte, hogy „nem zsaroltunk, és nem szabtunk feltételeket”, azt mondták, hogy most is szövetségesek az EU-ban, és egy olyan szövetségbe is belépne Svédország, ami arról szól, hogy kölcsönösen, ha kell, katonai erővel is megvédik egymást, ez bizalmi kérdés, ezért van szükség a bizalom helyreállítására.