A kormány tárgyalt az SMA-szűrésről is, megállapították, hogy volt egy 14 hónapos program, 2023. december 31-ig az újszülöttek esetén bevezették a szűrést. Az ehhez szükséges további forrásokat a költségvetés ezt követően is biztosítani fogja, idén 450 millió forintot adnak az SMA-szűrés folytatására, továbbra is az eddigi három intézmény végzi a szűréseket.