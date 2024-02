Orbán Viktor megtakarítása még a magyar átlagot sem éri el

Közzétették az Országgyűlés honlapján és a kormany.hu oldalon is a magyar politikusok nyilvánosan megismerhető vagyonnyilatkozatait. Az Index éjfél után kezdte közzétenni a kormány vezetőinek, valamint a kormánypártok és az ellenzék ismertebb képviselőinek vagyoni helyzetéről szóló cikkeket.

Orbán Viktor a magyar átlagnál is szegényebb

Elsőként Orbán Viktorét vettük górcső alá: a miniszterelnöknek hiába nőtt a fizetése csaknem bruttó 6 millió forintra és tett szert könyvkiadásból is jelentős bevételre, így is több millió forinttal lett szegényebb. Bankszámláján lévő megtakarítása egy hajszállal haladja meg a 10 millió forintot. Tavaly év végén derült ki, hogy egy magyar háztartás – mindennel együtt értendő – átlagos megtakarítása 13 millió forintot tesz ki, azaz a miniszterelnök a vagyona szerint a magyar átlag alatt van.

Még Orbánnál is többet vesztett megtakarításából Novák Katalin. A köztársasági elnök tízmillió forinttal kevesebbet tudhat magáénak, pedig ingatlanjait továbbra is bérbe adja.

Lázár János most már tényleg igazi földesúr

Az Építési és Közlekedési Minisztériumot vezető Lázár Jánosnak már az alap vagyonnyilatkozat sem elég régóta, ha az összes ingatlanját fel akarja sorolni: tavaly négy újabb szántóval gazdagodott, így összesen már 43 különböző ingatlant tudhat magáénak.

Rajta kívül a kormány többi miniszterének vagyoni helyzetét is áttekintettük, így derült ki, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még mindig tartozik a szüleinek, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig állampapírba fektette vagyonát. Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter ugyanakkor találmányáért már havonta 7 millió forinttal kevesebbet kap.

Gyurcsány Ferenc százmilliókkal dobálózik

Az ellenzéki képviselők közül talán nem túlzás kijelenteni, hogy a Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc állhat a legbiztosabb lábakon, vagyonnyilatkozatában egymást érik a több tíz- és százmilliós tételek a különböző sorokban. A dokumentumban eltüntetett 432,3 millió forintot lakásvásárlás-foglaló és előlegként, valamint 10 és 199,3 millió forintot adott kölcsön. A tartozásoknál 57,3 millió forintos bankhitel szerepel. Értékpapírban már „csak” 18,3 millió forintot tart.

Ellenzéki oldalon érdekesség még, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke a migránsok miatt vett egy utat, Gelencsér Ferenc, a Momentum volt elnöke pedig csaknem megháromszorozta kriptovalutában tartott vagyonát.

Varga Judit válása már vagyoni helyzetén is meglátszik

A korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit a válásáról is írt vagyonnyilatkozatában, mégpedig az ingatlanjai felsorolásánál tüntette fel, hogy „megszűnt házastársi vagyonközösségük” okán teljes egészében övé lett a balatonhenyei családi házuk. Ellenben kikerült a felsorolásából két fővárosi, XII. kerületi lakás és egy garázs is, továbbá „eltűnt” Volvo kocsija és Yamaha pianínója is.

A prominens kormánypárti képviselők közül Kubatov Gábornak, a Fidesz pártigazgatójának ingatlanhelyzete is sokat változott egy év alatt, ám ő öröklés útján jutott hozzá jó néhány bácsszentgyörgyi ingatlanhoz.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke milliókkal lett szegényebb, miközben Selmeczi Gabriella, a Fidesz országgyűlési képviselője több mint 8 millió forintot fektetett aranyba.

A jegybankelnök megvált ingatlanjaitól

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke megvált a korábbi öröklésből vásárolt ingatlanjaitól.

Korábban egy 150 négyzetméteres családi házat és egy csopaki üdülőegységet is birtokolt. Megtakarításai több tíz millió forintra rúgnak.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)