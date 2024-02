A reggeli rádiózás igazi női konkurenciát kap három „karakán, vicces és saját jogán sikeres” nő személyében. Hétköznap reggel 7 és 10 között a Manna FM-en Pálfi Éva, Balázs Andrea és Argyelán Kriszta „tabudöntögető, extrém, izgalmas, de olykor igazán mélyre menő” témákkal várja a hallgatókat.

Úgy tudni, már a próbaadásokon kiderült, hogy a leendő műsorvezetők jól együtt tudnak működni. Pálfi Éva, Balázs Andrea és Argyelán Kriszta ugyan teljesen más karakterek, egyvalamiben azonban nagyon is egyformák:

mindhárman tapasztalt, a saját jogukon sikeres nők, akik határozott véleménnyel rendelkeznek a rekordgyorsasággal változó világról, és benne a nők helyzetéről.

Nagyon jól működünk együtt, noha teljesen különbözőek vagyunk, éppen ezért nem is értünk egyet mindenben, de nagyon érdekes más megközelítésből is végiggondolni a dolgokat. Rengeteg témát fogunk érinteni, szóba kerülnk intim dolgok, munkával, magánélettel, öregedéssel kapcsolatos történések is. Éppen attól lesz majd olyan színes és izgalmas a műsor, hogy mindhárman más karakterek vagyunk. Andi inkább a vicces, csipkelődő karakter, Kriszta egy cuki szeretetgombóc, én pedig leginkább az egyensúlyra ügyelek majd. Egy azonban biztos: mindhárman bevállalósak vagyunk a témákat illetően

– nyilatkozta a Blikk szerint az új műsorról Pálfi Éva, aki marketingszakértőként vált ismertté.

A forgatások miatt nem volt ritka, hogy fél öt előtt kellett kelnem, ráadásul vidéki lány vagyok, nem vagyok későn kelő típus. Nagyon izgatottan várom ezt a számomra új kihívást, mert ilyenben még nem volt részem. A műsor annak ellenére, hogy leginkább a nőkről szól, túlmutat majd a női csacsogáson, és nagyon gondolatébresztő lesz. Igazodunk a napi történésekhez, hírekhez is, de nőként, női szemmel látunk rá a problémákra és azok megoldására is. De nemcsak a nők, hanem a férfiak számára is érdekes, tanulságos lesz a műsor, hiszen egy kicsit közelebb juthatnak hozzánk, ahhoz, hogy milyen a gondolkodásmódunk, ami segít jobban megismerni minket

– mondta Balázs Andrea, akinek a rádiózás nem ismeretlen terület: a Bézs FM-en saját műsora van már három éve. A közönség számára televízióból és színpadról lehet ismert, de „Kasszás Erzsi” neve is sokatmondó.

Mindenképpen hiánypótló lesz ez a műsor, hisz számos olyan témát érintünk, amikről sok nő még ma is azt gondolja, nem szabad vagy nem lehet beszélni róla. Lesz szó a menopauzáról, de arról is, hogy miért keresnek sok munkahelyen még ma is kevesebbet a nők, mint férfi kollégáik, és arról is szót ejtünk, vajon miért nincs egy mai pénzérmén sem női történelmi személy képe. Nyíltan, de nem sértő vagy bántó módon beszélünk azokról a problémákról, jelenségekről, amelyek meghatározzák a mai nőket, és talán utat mutatunk néhány régi, berögzült sztereotípia megdöntésében

– magyarázta Argyelán Kriszta, aki szintén jelentős rádiós tapasztalattal rendelkezik, szerkesztőként és műsorvezetőként is. De a közönség a TV2 női csatornahangjaként és az RTL Klub Egészségkalauz című műsorának háziasszonyaként is ismerheti őt.