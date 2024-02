Rokkanttá tett egy másik motorost, vádat emeltek ellene

Maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt a Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, aki a megengedettnél nagyobb sebességgel haladva összeütközött egy másik motorossal.

Az elkövető 2022. augusztus 14-én motorkerékpárt vezetett Héreg felől Bajna irányába. A férfi egy útkanyarulatban a megengedett 50 kilométer per óra sebesség – és a kanyaríven biztonságos áthaladást biztosító 48-50 kilométer per óra – helyett 85-90 kilométer per órás sebességgel haladt, majd fékezett.

Ennek hatására a motorkerékpár „felegyenesedett”, letért a megfelelő ívről, áthaladt a záróvonalon, és 65-70 kilométer per óra közötti sebességgel nekiütközött a szemből érkező másik motorosnak. A sértett az ütközést elkerülni nem tudta, motorkerékpárja az út menti árokba csapódott. A balesetet észlelve egy harmadik motoros fékezett, emiatt egyensúlyát vesztette és felborult.

A sértett a balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérülést szenvedett. Az elkövetőnek nyolc napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek, míg a harmadik motoros nem sérült meg.

A Tatabányai Járási Ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt benyújtott vádiratban végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésre és közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt.

Az ütközésről a bukósisakra rögzített menetrögzítő kamera készített felvételt.