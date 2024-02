A DK aláírásgyűjtést indít Novák Katalin lemondását követelve

Az ellenzéki párt közleményében az áll, hogy az online petíciójuk szerint Novák Katalin méltatlanná vált az államfői tisztség betöltésére, miután elnöki kegyelmet adott egy elítélt bűnözőnek, aki pedofil-bűncselekmények eltussolásában segédkezett.

A Demokratikus Koalíció szerint Novák Katalin szégyent hozott a köztársasági elnöki tisztségre, ezzel pedig méltatlanná vált annak betöltésére. Magyarország köztársasági elnöke nem élhet vissza erkölcstelen módon az államfői hatalmával, hogy felmentsen a börtönbüntetés alól az Orbán-családdal és a Fidesszel kiváló kapcsolatokat ápoló, pedofilsegítő bűnözőt. Nem engedhetjük meg, hogy Novák Katalin még több pedofilt engedjen szabadon, veszélyeztetve gyerekeinket és unokáinkat!

– olvasható Kálmán Olga közleményében.

A DK álláspontja az, hogy „nem lehet egy pedofilsimogató Magyarország legfőbb közjogi méltósága, nem képviselheti a magyarokat államfőként sem itthon, sem külföldön”. Közleményében Kálmán Olga hozzátette, „aki pedofiloknak vagy őket segítőknek ad kegyelmet, azt egy európai nemzetnek ki kell vetnie magából”!

Az ellenzéki pártok egy állásponton vannak

Kálmán Olga a napokban arról tájékoztatott, hogy a DK levélben fordult Ferenc pápához, miután megtudták, hogy a köztársasági elnök kegyelmet adott a pedofil bicskei iskolaigazgató bűntársának. „A Demokratikus Koalíció abban a reményben tájékoztatta Őszentségét a köztársasági elnök döntéséről, hogy módot talál abbéli közös meggyőződésünk kifejezésére, miszerint Jézus bármely szolgájára való hivatkozás sem nyithat utat a bűnnel és a bűnösökkel való együttműködésre” – tájékoztatott a DK frakciószóvivője vasárnap.

A parlament hétfői rendkívüli ülésén (amelyet eredetileg a svéd NATO-csatlakozás ügyében kezdeményezett az MSZP) az ellenzéki pártok felszólalói napirend előtt a köztársasági elnök lemondását követelték. Az MSZP emellett azt is követeli, hogy a Fidesz ne vegye az európai parlamenti listájára Varga Juditot, mert a bicskei ügyben az államfői kegyelmet igazságügyi miniszterként ellenjegyezte.

„Varga Judit igazságügyi miniszterként ellenjegyezte Novák Katalin kegyelmi döntését a pedofil igazgató bűnsegédje ügyében. Ezért ő nemhogy nem vezethetné a Fidesz európai parlamenti listáját, rajta sem lehetne. Követeljük, hogy a Fidesz vonja vissza a jelölését” – közölte Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke a Facebook-oldalán.

A Momentum bejelentette, hogy február 9-én 18 órakor a köztársasági elnök hivatala, a Sándor-palota előtt tüntetést tartanak. A párt szintén petíciót indított, illetve határozati javaslatot nyújt be, hogy pedofilok és bűntársaik ne részesülhessenek köztársasági kegyelemben. Emellett hétfő este Donáth Anna az Európai Parlamentben hívta fel a közvélemény figyelmét az ügyre.

„Novák Katalin, Magyarország államfője kegyelmet adott egy elítélt pedofil bűnöző bűntársának.(...) Ha felmerül Önökben is a kérdés, ez hogy történhet meg, én sem értem. Annyit tudunk, hogy ez az illető kapcsolatban áll a miniszterelnök öccsével. Úgy tűnik, családi ismerősként jár neki a rendszer védelme. Politikusként mélységesen elítélem a magyar köztársasági elnök tettét. Édesanyaként pedig a gyomrom fordul fel attól, hogy vannak emberek, akik szemet tudnak hunyni gyermekek sérelmére elkövetett bűntettek felett. Az pedig felfoghatatlan, hogy az egyikük a Magyar Köztársaság elnöke” – fogalmazott a Momentum politikusa.

Már több ezren aláírták az aHang petícióját

Február 5-én az aHang oldalán is petíció indult, amelyhez egy nap alatt több mint hétezren csatlakoztak. Az aláírók azt kérik az országgyűlés tagjaitól, hogy amennyiben Novák Katalin nem mond le magától az államfői pozíciójáról, a képviselők éljenek a jogukkal, és fosszák meg őt a köztársasági elnöki tisztségtől.

„Az államfő kegyelemre méltónak találta az egykori igazgatóhelyettest, akinek nemcsak tudomása volt arról, hogy az igazgató több gyereket is molesztált, hanem az egyik érintett gyerek nevében hamis vallomást is készített, amelyet alá is akart íratni vele. A köztársasági elnök feladata a nemzet egységének kifejezése. Novák Katalin cselekedete egyértelműen elfogadhatatlan és vállalnia kell a következményeket!” – hangsúlyozta Szalóki Viktor, az aHang szóvivője.