Százezreknek adott kegyelmet a holdújév alkalmából a dél-koreai elnök

A kegyelemben részesültek között van Kim Gvandzsin volt védelmi miniszter és Kim Gicsun, a korrupciós vádak miatt megbuktatott Pak Günhje korábbi elnök volt kabinetfőnöke is, továbbá vállalatvezetők, sofőrök, vendéglátóipari dolgozók, halászok, illetve utasszállítók és fuvarozók is.

Az elnök elmondta, hogy amikor a kegyelemben részesülők listájáról döntöttek, akkor az ország gazdasági fellendítését helyezték előtérbe.

„A kormány továbbra is lépéseket fog tenni a mindennapi gazdasági tevékenységek megsegítéséért” – jelentette ki Jun az elnöki hivatalban tartott megbeszélésen.

A bevett procedúra során a kegyelmeket az igazságügyi minisztérium vizsgálja felül, ezután a kabinetnek továbbítja megvitatásra, majd utolsó lépésként az elnök véglegesíti a folyamatot.

Itthon Novák Katalin kegyelmi döntése verte ki a biztosítékot

Mint ismert, az elmúlt napokban itthon is a kegyelmi döntésekről szóltak a hírek, méghozzá amiatt, mert Novák Katalin kegyelmet adott egy elítélt pedofil bűnöző bűntársának. Az ügyben pártok és civilek is petíciót indítottak, az ellenzék a köztársasági elnök lemondását követeli, de pénteken tüntetés is lesz a Sándor-palota előtt. Az ügyről az államfő azt mondta:

Undorodom a pedofíliától, az egyik leggusztustalanabb, legsúlyosabb bűncselekménynek tartom.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az elnöki kegyelmi döntések indokolása nem nyilvános, így természetes, hogy minden kegyelmi döntés felvet kérdéseket, és adott esetben ezek megválaszolatlanok maradnak.