Orbán Viktor hangjától zengett Sopronbánfalva

Ahogyan arról elsőként beszámoltunk, vasárnaptól keddig Sopronbánfalván ülésezik a kormány. Bár az elmúlt napokban beindultak a találgatások arról, vajon miről lesz szó az ülésen, ezzel párhuzamosan futótűzként terjedt a hazai sajtóban Novák Katalin kegyelmi döntésének ügye is.

A Momentum aktivistái a kormánnyal is szerették volna tudatni, hogy a történtek kiverték a biztosítékot, ezért a kormányülésig vitték Orbán Viktor szavait, amelyeket még korábban a Kaleta-botrány kirobbanása után mondott. A megafonból az alábbi mondatok szóltak:

Ez az ügy, amiről nem lehet nyugodtan beszélni, hiszen mégiscsak gyerekekről van szó. Nekem is van vagy öt, meg már unokáim is. Ha az ember ilyen esetről hall, akkor azonnal a saját gyerekeire gondol, hogy ők is lehetnének áldozatok. [...] Ilyenkor semmilyen büntetés nem tűnik súlyosnak. Ugyan a bíróság meg az ügyészség járt el, de nincs ennek az ügynek vége