Indul a beporzás, nem érdemes kocsit mosni

Kifejezetten enyhe és nagy nedvességtartalmú légtömeg áramlik be hozzánk hétvégén a Földközi-tenger térségéből. Nagy területen alakulhat ki eső, zápor, akár egy-egy zivatar is – írja az Időkép.

Az esőfelhőkbe azonban jelentős mennyiségű szaharai por is belekerül, ami felettünk is kimosódhat, és többfelé alakulhat ki sáros eső az országban.

Már most is megfigyelhető a por a légkörben, de mikor találkozni fog a csapadékkal, a kocsikon, tereptárgyakon is megjelenik majd, ahogy kimosódik a légkörből. Így aki kocsimosást tervezett a hétvégére, az jobban teszi, ha elnapolja – írja a HungaroMet a Facebookon.