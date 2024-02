Közvetlen államfőválasztást sürgetnek az ellenzéki oldalon

Bejelentette lemondását Novák Katalin az államfői posztról, illetve Varga Judit is közleményt adott ki a visszavonulásáról, az érkező ellenzéki reakciókat ebben a cikkünkben gyűjtöttük össze. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint Novák Katalin és Varga Judit felelősségteljes döntést hozott.

Az ellenzéki reakciókból látszik, hogy váratlanul érhette őket Varga Judit távozása, mert az első közleményeikben továbbra is a volt igazságügyi miniszter felelősségvállalását hiányolták. Később több párt is frissítette vagy kiegészítette a reagálását.

A Demokratikus Koalíció az elsők között reagált Novák Katalin lemondására, az ellenzéki párt azt kezdeményezi, hogy közvetlenül az emberek döntsenek az új köztársasági elnökről.

Magyarország három legutóbbi köztársasági elnökéről is Orbán Viktor döntött. Kettő még a hivatali ideje lejárta előtt megbukott, a harmadik pedig csak súlytalan aláírógépként működött, egy pillanatig sem betöltve a köztársasági elnök valós szerepét. Azért, hogy ez ne történhessen meg újra, az árnyékkormány programjával összhangban azt kezdeményezzük, hogy ne Orbán Viktor és az Országgyűlés, hanem az emberek döntsenek az új köztársasági elnök személyéről, ahogy ez Európa legtöbb országában is kitűnően működik

– közölte Dobrev Klára európai parlamenti képviselő a Facebook-oldalán.

A DK az ehhez szükséges javaslatot benyújtja a parlamenthez, a közvetlen köztársaságielnök-választás költségeinek minimalizálásáért pedig azt javasolják, hogy ez a választás is június 9-én, az európai parlamenti és az önkormányzati választásokkal egy időben legyen.

Ezzel párhuzamosan pedig aláírásgyűjtést indítanak a közvetlen köztársaságielnök-választás mellett, hogy minél több magyar ember támogatását megszerezzék.

– zárta bejegyzését Dobrev Klára.

A Mi Hazánk szerint szükséges, de nem elégséges Novák Katalin távozása, hiszen Varga Judit ugyanúgy felelős a döntésben, mint a (volt) államfő. „Várjuk tehát az ő bejelentését is” – közölte a párt. Arról is tájékoztattak: a Mi Hazánk megtartja keddi fáklyás felvonulását Bicskén, hogy „az öngyilkos áldozatra is emlékezzen, illetve a gyermekvédelmi rendszer hibái ellen tiltakozzon”.

– olvasható az ellenzéki párt közleményében.

Frissítés: Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője később az X-en úgy fogalmazott:

Novák Katalin az egyetlen elfogadható döntést hozta azzal, hogy lemondott. Varga Judit is, bár neki már a végrehajtómaffia-ügy kirobbanásakor kellett volna távoznia. Szégyen ez az ügy azokra nézve is, akik a nemzeti oldalon napok óta hallgatnak. Nem egyszeri esetről volt szó, a bicskei gyermekotthonban 10-15 éven át folyamatosan zajlott az igazgató, V. János mocskos pedofil terrorja, és legkevesebb 10 fiúgyermek életét tette tönkre ez az undorító szörnyeteg. Egyikük öngyilkos, a másik fiú LMBTQ-aktivista lett, a többiek csak simán lelkibetegek, roncsok.

A Mi Hazánk elnöke szerint képtelenség, hogy ebből az igazgatóhelyettes semmit nem vett észre, még akkor sem, amikor vallomást hamisított.

Nincs annál undorítóbb, aljasabb bűn, mint a gyermekek megerőszakolása, megtámadása. Három gyermek édesapjaként is mondom, hogy az ilyen szörnyetegek számára nincs kegyelem, nekik a legsúlyosabb büntetés jár, és soha többet nem engedhetnénk vissza őket a társadalomba. Mondanám a halálbüntetést, de lehet, hogy a pedofilok számára jobb az életük végéig tartó börtön, munkatábor, ahol rengeteg bűnözővel vannak összezárva

– fogalmazott az X-en Toroczkai László.

Azt is bejelentette, hogy a keddi tüntetésüket, fáklyás felvonulásukat megtartják, mert az magáról a szörnyű jelenségről szól. „Arról, hogy olyan jogszabályokat kell alkotnunk, amely a pedofilokat örökre kivonja a társadalmunkból, és lehetetlenné teszi, hogy a jövőben olyan személy kegyelmet kaphasson, aki kiskorúak ellen követ el bármilyen bűncselekményt” – tette hozzá Toroczkai László.

Donáth Anna szerint a pedofilügy három felelőse közül az egyik épp most mondott le.

– közölte a Momentum elnöke.

Azt is bejelentette, hogy pártja este hat órára tüntetést tervez a Sándor-palotához, amelyen Hodász András volt katolikus pap is felszólal.

Frissítés: Később a Momentum elnöke Varga Judit távozása kapcsán is reagált a közösségi oldalán:

Ez gyors volt: Novák után Varga Judit is lemondott. De pontosan tudjuk, hogy a Fidesz háza táján semmi komoly döntés nem történik Orbán Viktor tudta és beleegyezése nélkül. Orbán Viktornak ki kell állnia, és magyarázatot kell adnia a történtekre. Ő a miniszterelnök, az ő kormánya nevében írta alá Varga Judit a kegyelmet. Ez Orbán rendszere, így eltagadhatatlan a felelőssége.

A Jobbik– Konzervatívok szerint elég volt abból, hogy

A párt követeli, hogy a köztársaságielnök-jelöltek közvetlenül mérettessék meg magukat.

Bízunk benne, hogy Orbán ugyanolyan rekordsebességgel jelenti be az Alaptörvény-módosítást ebben a kérdésben is, mint ahogyan néhány nappal ezelőtt Novák Katalin segítségére sietett, mindhiába. Novák Katalin gyalázatos tettével megbukott, de az aljas pedofilkegyelem másik főszereplője, Varga Judit sem úszhatja meg a felelősségre vonást. Varga Juditnak is le kell mondania tisztségeiről. A politikai felelősség pedig nyilvánvalóan mindkettejük főnökét, Orbán Viktort terheli. Hisszük, hogy a köztársasági elnök egyik legfontosabb feladata, hogy személyével megtestesítse a nemzet egységét, és sehogy máshogy nem tudja hitelesen képviselni a nemzetet, mint azáltal, hogy a nemzet tagjai közvetlenül választják! Éppen ezért a mai napon ismét, immáron sokadjára benyújtottuk a köztársasági elnök közvetlen választására irányuló Alaptörvény-módosításunkat. Egy normális országban ez nem lenne kérdés!