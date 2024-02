Schmitt Pál bukása után 12 évvel újabb államfő mondott le, de kivonul a politikából a korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit is. Az elmúlt napokban a magyar közéletet jelentős részben a lemondás mögött meghúzódó kegyelmi ügy tematizálta, most összefoglaljuk, mi előzte meg a szombat délutáni bejelentéseket.

Mint arról az Indexen is beszámoltunk: február 10-én délután bejelentette lemondását Novák Katalin köztársasági elnök, és a távozás mellett döntött Varga Judit egykori igazságügyi miniszter is. A rég nem látott politikai botrány valamivel több mint egy hete robbant ki, most összefoglaljuk, mi történt eddig.

Az ügy kirobbanásának pillanata

Február másodikán a 444 tett közzé egy cikket arról, hogy Novák Katalin 2023 áprilisában a pápalátogatásra hivatkozva kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének, akit jogerősen ítéltek el 3 év 4 hónap szabadságvesztésre. Mivel K. Endre a kegyelmi kérvénnyel párhuzamosan harmadfokon is megpróbálta megtámadni a börtönbüntetését, a harmadfokú határozat szeptemberi szövegébe az áprilisi kegyelmi döntés is bekerült. Ezt szúrta ki a lap egy olvasója.

K. Endrének, az intézmény egykori munkatársának amellett, hogy tudomása volt arról: főnöke, vagyis az igazgató gyerekeket molesztál, asszisztált is a tetteihez. Nyomást gyakorolt a gyerekekre, hogy vonják vissza vallomásaikat, és hamisan tanúskodjanak, egyikük nevében egy hamis vallomást is megírt – melyet a későbbiekben megpróbált aláíratni az érintettel –, ebben a következő sorok szerepeltek: „Én kitaláltam, hogy közösen kivertük a nemi szervem, és hogy ilyet más gyermekkel is csinált már. Igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom, és nem fogta meg, és nem verte ki”.

Napok óta Novák Katalin és Varga Judit lemondását követelték

A kegyelmi döntés miatt az ellenzék napok óta Novák Katalin lemondását követelte, a DK levelet írt Ferenc pápának, és úgynevezett méltatlansági eljárást kezdeményezett. Ugyancsak Varga Judit lemondását követelték ellenzéki pártok mellett civilek is, mivel ő volt az, aki anno még igazságügyi miniszterként ellenjegyezte az államfő kérelmét.

A kegyelmi döntés miatt péntekre két demonstrációt is szerveztek Budapestre, amelyek végül a Sándor-palotánál egyesültek. Donáth Anna, a Momentum elnöke bejelentette: minden este 6 órára tüntetést szerveznek, amíg az államfő nem távozik hivatalából, a folytatásra viszont már nem volt szükség. A botrányról a nemzetközi sajtóban is cikkeztek.

Az ügyről Orbán Viktor azt mondta:

Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről, de nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel. Van öt gyermekem és hat unokám, ha valakik hozzányúlnának, az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani, vagy miszlikbe vágni.

A miniszterelnök egyúttal bejelentette: Alaptörvény-módosítást kezdeményezett, azóta pedig már a javaslat is megjelent.

Kocsi Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt: támogatják a módosítást, megjegyezte továbbá, hogy „jó lenne tudni, hogy mi állt az államfő kegyelmi döntése mögött”.

A napokban Novák Katalin mögül sorra hátráltak ki korábbi tanácsadói, így tett Gundel Takács Gábor műsorvezető, Lackfi János költő, valamint Szörényi Levente zenész is. Tomán Szabina üzletasszony ugyan nem jelentette be kilépését, azt üzente: nem lesz cinkos.

Maga Novák Katalin ez idáig egyszer szólalt meg az ügyben, akkor azt mondta: „Undorodom a pedofíliától, az egyik leggusztustalanabb, legsúlyosabb bűncselekménynek tartom”. Hozzátette ugyanakkor, hogy az elnöki kegyelmi döntések indokolása nem nyilvános, így természetes, hogy minden kegyelmi döntés felvet kérdéseket, és adott esetben ezek megválaszolatlanok maradnak. A 444 cikke alapján Novák Katalin stábja próbált magyarázatot adni a kegyelmi döntésre, de forrásuk szerint Orbán Viktor ezt nem fogadta el.

Varga Judit egészen mostanáig nem nyilatkozott az ügyben, és ugyan a Fidesz hivatalosan még nem tette közzé az európai parlamenti listáját, egy ideje már köztudott volt, hogy annak élén a korábbi igazságügyi miniszter lesz. A politikus a kegyelmi ügy miatt nemcsak ez utóbbi pozícióról mondott le, hanem országgyűlési képviselőként is befejezte.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)