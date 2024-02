Négy embert állítottak elő a kitörés napi gyűléseken, lőfegyver és rugós kés is volt náluk

A kitörés napjával összefüggésben 2024. február 10-ére a Budapesti Rendőr-főkapitányság három bejelentett gyűlést tudomásul vett, kettőt megtiltott, Budapest rendőrfőkapitánya pedig a főváros teljes területére fokozott ellenőrzést rendelt el február 8-án 0 órától február 12-én 8 óráig – írja honlapján a rendőrség.

A fokozott ellenőrzésben részt vevő rendőrök 2024. február 10-én 173 embert igazoltattak.

Összesen négy férfit előállítottak: kettőt lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés miatt, tőlük fegyvernek látszó eszközöket (feltehetően airsoft fegyvereket) foglaltak le, amiket szakértő vizsgál. Egy embernél rugós kést találtak, ellene közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása miatt indult szabálysértési eljárás, az egyik gyűlés részvevőjével szemben pedig az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése vétség miatt indult büntetőeljárás, mert a rendőrök többszöri felszólítása ellenére sem volt hajlandó levenni a maszkját.

A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a budai Várhoz, hogy megakadályozza a kitörés napjára érkezők és a hírek szerint németországi résztvevőkkel is felvonuló antifasiszták találkozását. Azt írják, korábban Újbudán, szombaton pedig a Normafánál és a Széll Kálmán téren is voltak összetűzések a két tábor között. Az újbudai esetről mi is írtunk, ott símaszkos férfiak – egyes feltételezések szerint német szélsőbaloldaliak – viperával támadtak rá egy 40 év körüli férfira, aki kórházba került.

A kitörés napja minden évben megrendezésre kerülő neonáci rendezvény. Az 1945. február 11-én a budai Várnegyedben körülzárt német és magyar csapatok összehangolt akciójuk keretében hajtottak végre támadó kitörést, azzal a céllal, hogy nyugati irányba tartva a budai hegyeken keresztül elérjék a német harcvonalat. A második világháború egyik legvéresebb katonai akciójában 14 ezer német, 2000 magyar katona, 2500 nyilas és civil vett részt, közülük csak kevesen élték túl a kitörési kísérletet.