Megszólalt Varga Judit volt férje: Ez így nem mehet tovább

Amint arról beszámoltunk, a nagy port kavart kegyelmi döntése után szombat délután bejelentette lemondását Novák Katalin köztársasági elnök, nem sokkal később visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter. Szombat este Varga Judit volt férje, Magyar Péter is közölte, hogy lemond két állami társaságnál betöltött pozíciójáról.

Óva intették a Facebook-bejegyzés előtt

„A mai napon benyújtom a lemondásomat mindkét állami társaságban betöltött pozíciómról. A lemondás mögött nem szakmai okok állnak” – írta Magyar Péter a minap a posztjában, amelyben élesen kritizálta a kormányzatot.

A Partizán vasárnapi esti élő adásban először arról kérdezték Varga Judit volt férjét, hogy fideszes körökből milyen reakciókat kapott a bejegyzésére. Magyar Péter azt mondta: semmilyet.

Pár emberrel beszéltem előtte. Mindenki óva intett tőle. Barátok, család, ismerősök, jobboldaliak főleg

– mondta arról, hogy mi történt a Facebook-poszt kitétele előtt. Elmondása szerint régóta fontolgatott már egy ilyen posztot, de eddig azért nem tehette meg, mert a felesége (majd volt felesége) mostanáig benne volt a politikában.

Jobboldali kapcsolat

Beszélt arról is, hogy „ebben a társaságban”, vagyis a jobboldali politikai közegben nagyon régóta benne van, ezért volt ez nehéz lépés számára. „Keresztapám Mádl Ferenc, a nemzeti oldal első köztársasági elnöke” – mondta még példaként. Később kitért arra: továbbra is úgy látja, hogy jó irányba megy csomó minden az országban, de

azt ki kell mondani most már, hogy ez így nem mehet tovább.

– fogalmazott, hozzátéve: „Ha nem akarjuk azt, hogy a mi gyerekeink egy családi részvénytársaságban nőjenek fel, ami Magyarország akkor [...] bizonyos dolgokat ki kell most már mondani”. Mint mondta, szerinte mindez túlmutat azokon a kritikákon, amelyek szerint a poszttal elárulta a jobboldali közösséget.

Beszélt arról is: nem tudja, hogy a Sándor-palota mit mondhatott vagy mit nem mondhatott, de az „jó kérdés”, hogy Novák Katalin miért nem mondott semmit erről az ügyről.

Magyar Péter úgy tudja, hogy Varga Judit nem javasolta Novák Katalinnak, hogy támogassa K. Endre kegyelmi kérvényét, de erről nem beszéltek volt feleségével, az államfő pedig aláírta azt.

Magyar Péter erős szavakkal bírálta a kormány működését. Azt mondta: a fontos döntések nem a kormányülésen dőlnek el, hanem a belső magban. Ide tartozik Rogán Antal, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Nagy Márton. Hosszasan beszélt a volt feleségével való ingatlanvásárlásról, és az akkor őket ért támadásról, és arról is, hogy szerinte két olyan népszerű politikus esett most ki, aki potenciálisan Orbán Viktor utódja lehett volna, szerinte így már csak Szijjártó Péter és Gulyás Gergely maradt utódjelöltnek. Magyar Péter súlyos kritikát fogalmazott meg a kormány kommunikációját illetően is, és élesen bírálta az azt irányító Rogán Antalt is.