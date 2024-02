Ezek lehetnek azok az Index-cikkek, amelyek miatt fegyelmit kapott Magyar Péter

Magyar Péter a Partizánnak adott interjúja elején arról számolt be, hogy a 2006-os események után ügyvédjelöltként fegyelmit kapott, mert folyamatban lévő ügyekről nyilatkozott az Indexnek. Megtaláltuk azt a két cikket, amelyekre Magyar Péter utalhatott.

„2006-ban Gulyás Gergővel közösen próbáltunk segíteni az akkori rendőri túlkapások sérültjeinek, áldozatainak, friss ügyvédjelölti igazolvánnyal hoztam ki börtönből embereket, barátaimat” – fogalmazott Magyar Péter, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter volt férje a Partizánnak vasárnap este. Az interjú további részleteiről itt számoltunk be.

Magyar Péter a 2006-os események utáni perekről elmondta:

Képviseltük édesapámmal a sérülteket, akiknek kilőtték a szemét. Ügyvédjelöltként fegyelmit kaptam Bánáti Jánostól, az akkori ügyvédi kamara elnökétől, mert nyilatkozni mertem az Indexnek a folyamatban lévő ügyekről, és érdekes módon előkapartak egy '70-es évekbeli kamarai állásfoglalást, hogy ügyvédjelölt folyamatban lévő ügyekről nem nyilatkozhat.

Lapunk két cikket is talált, amelyekben korábban megszólalt Magyar Péter. Az egyik 2007.07.25-én jelent meg, ebben Magyar Péter arról beszélt, hogy tudomása szerint hány személy szenvedett maradandó, súlyos szemsérülést, valamint kéz- és lábsérülést.

A másik anyag 2008.02.20-án került publikálásra, Magyar Péter itt egy konkrét ügyről, a Kruchina-fivérek tárgyalásáról osztotta meg észrevételeit az Indexszel.

Előzmények

A kegyelmi botrányba keveredett Novák Katalin hivatalosan is lemondott posztjáról, a köztársasági elnök lemondó nyilatkozata hétfőn jelent meg a parlament honlapján. A dokumentumot vasárnapi, azaz február 11-i dátummal nyújtotta be az Országgyűlésnek az államfő. Novák után még szombaton visszaadta képviselői mandátumát Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, akinek volt férje, Magyar Péter is közölte, hogy lemond két állami társaságnál betöltött pozíciójáról.

Magyar Péter közösségi oldalán többször is posztolt az elmúlt napokban, a Partizán vasárnapi esti élő adásában pedig erős kijelentéseket tett.