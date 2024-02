Felszólították Balog Zoltánt, hogy adjon magyarázatot a kegyelmi ügyben játszott szerepére

Az ATV vendége volt Gégény István, a Szemlélek című keresztény lap igazgatója, aki elmondta, Novák Katalin lemondása után Balog Zoltánnak is magyarázatot kellene adnia arra, hogy milyen szerepe volt a kegyelmi ügyben. Az utóbbi napokban több sajtócikk is született a volt miniszter érintettségéről, aki Novák Katalin mentora és főnöke is volt korábban.