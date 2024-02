A lemondott köztársasági elnök férje, Veres István Attila továbbra is megtarthatja tartalékos alezredesi rangját a Magyar Honvédségnél – közölte a honvédelmi tárca.

Novák Katalin szombaton jelentette be lemondását a kegyelmi üggyel kapcsolatban kitört botrány miatt. Mindez azóta hivatalossá is vált, hétfőn már a parlament honlapján is elérhető volt az erről szóló dokumentum.

Az még csaknem egy évvel ezelőtt derült ki, hogy férje, a first gentleman Veres István Attila több mint egy hónapos kiképzést követően tartalékos alezredesként tett katonai esküt.

A Magyar Honvédség akkor azt írta, hogy „ebben az állománykategóriában ez a rendfokozat megközelítőleg tükrözi a végzettségét, szakmai tapasztalatait, iskoláit, valamint a közjogi szerepét”. Az elnöki hivatal pedig közölte, hogy szerintük nincs szó összeférhetetlenségről (annak ellenére sem, hogy az alkotmány szerint a köztársasági elnök a honvédség legfőbb polgári parancsnoka).

Az rtl.hu most, az államfő lemondásával kapcsolatban kérdéseket küldött a Honvédelmi Minisztériumnak azzal kapcsolatban, hogy továbbra is náluk szolgál-e Novák Katalin férje. A tárca válaszul közölte, hogy

Veres István tartalékos alezredes, önkéntes műveleti tartalékos katonaként jelenleg is jogviszonyban áll a Magyar Honvédséggel, és már többször is behívták őt az eskütétel óta.

A honvédség szerint Veres István minden alkalommal eleget tett a behívásnak. Arra a kérdésre, hogy milyen következménnyel járna a szerződés felmondása, a minisztérium azt közölte, hogy „a Magyar Honvédség önkéntes alapon működő haderő. Ha valaki meg akarja szüntetni tartalékos szerződését, az semmilyen negatív következménnyel nem jár”.

Veres Istvánnak közgazdaságtudományi egyetemi végzettsége van, jelenleg az MNB pénz- és devizapiaci igazgatóságát vezeti. Egyesek úgy vélték, hogy a közjogi szerepe – azaz, hogy Novák Katalin köztársasági elnök férje – lehetett a legfőbb oka a szokatlanul rövid idő alatt történt tartalékos alezredesi kinevezésének.