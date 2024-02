Megszólalt K. Endre, a kegyelemben részesített volt bicskei igazgatóhelyettes

K. Endre, a kegyelemben részesített volt bicskei igazgatóhelyettes a héten interjút adott a Blikknek.

K. tudta, hogy a bicskei gyermekotthon akkori igazgatója több gyereket molesztált az intézményben, erre úgy próbált neki segíteni, hogy előre megírt egy hamis vallomást az egyik gyerek nevében, amit a pedofil igazgató jelenlétében akart aláíratni a gyerekkel.

Ugyanakkor most a Blikknek azt nyilatkozta, hogy ő ártatlan és nem követett el semmilyen jogsértést, és arról sem tudott, hogy a gyermekotthont vezető V. János szexuálisan bántalmazhatott gyerekeket.

Ártatlan vagyok, egy meghurcolás áldozata. Magam is mélységesen elítélem a pedofíliát, sajnálom, ami történt, tanárként és tisztességes emberként is együtt érzek az áldozatokkal. A tizenkét oldalas, a közösségi oldalra is feltett nyilatkozatomban is megerősítem ezt, valamint azt is, a volt igazgatóm mellett egy másik nevelő is molesztált gyermekeket, őt személyesen én buktattam le, el is ítélték emiatt