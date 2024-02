Hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt ítélte a Fővárosi Törvényszék hétfőn másodfokon Fekete-Győr Andrást, a Momentum országgyűlési képviselőjét egy év börtönbüntetésre. A büntetést ugyanakkor két év próbaidőre felfüggesztette a tanács. Az ügyben érintett másik momentumos képviselőt, Szarvas Koppány Bendegúzt is bűnösnek találták, ő is felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

A vád szerint ugyanis egy 2018-as tüntetés során rendőrökre támadtak: füstbombát dobtak az egyenruhások felé. Az ítélet nem emelkedett jogerőre, hiszen az ügyészség három nap gondolkodási időt kért,

Fekete-Győr András védőjével együtt ugyanakkor rögtön fellebbezett a büntetés ellen.

Jelenleg tehát még nem kapott jogerős büntetést Fekete-Győr, amennyiben harmadfokon, az ítélőtábla is bűnösnek mondja ki, akkor a rendszerváltás óta ő lehet a harmadik országgyűlési képviselő, akit képviselősége alatt ítélnének börtönbüntetésre. Az előző két eset végül mindegyike vagy lemondással, vagy mandátumvesztéssel végződött, Kiszelly Zoltán, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója szerint ez esetben Fekete-Győr Andrásnak sem lenne választása, mindenképp le kellene mondania.

„Illetve visszavonulnia a közélettől, mert annak nagyon rossz üzenete van, ha valaki – legyen akár képviselő is – rendőrökre támad, de megússza, feltehetően a bíróság is emiatt súlyosbította az elsőfokú ítéletet. Természetesen a baloldali szómágia már most is beindult, hogy nem dobta, csak ejtette, nem füstgránát, hanem füstgyertya, de erről majd a bíróság harmadfokon is dönt” – fogalmazott Kiszelly Zoltán az Indexnek, majd folytatta:

Amennyiben ott is bűnösnek mondják ki, azaz jogerősen is elítélik, az már nem férhet össze az országgyűlési képviselőséggel, és egy esetleges összeférhetetlenségi eljárást sem szabad megvárni, hanem illik lemondani a mandátumról

– tette hozzá a politikai elemző.

Visszaadott mandátum

Fekete-Győr András ügye előtt már voltak elítélt képviselők, de aktív képviselőség alatt mindössze két politikust ítéltek el.

Az első ilyen képviselő karrierjét derékba is törte a bírósági ítélet 2002-ben: Várhegyi Attilát, az Orbán-kormány államtitkárát, a Fidesz pártigazgatóját jogerősen ítélték el folytatólagosan elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt felfüggesztett egyéves börtönbüntetésre. A politikus első fokon még jóval enyhébb büntetést kapott, a jogerős ítélet akkori beszámolónk szerint alaposan meglepte, amely után azonnal lemondott mandátumáról. A politikába már nem tért vissza, üzletemberként folytatta karrierjét.

Rendőrökkel dulakodott

Feltehetően már többen emlékeznek Lengyel Zoltán ügyére. A volt fideszes országgyűlési képviselő 2007-ben keveredett botrányba, amikor egy közúti ellenőrzés során egy rendőrrel dulakodott, a vád szerint egyiküket meg is ütötte. A rendőrség feljelentést tett, és bár Lengyel végig azt hangoztatta, hogy a járőrök léptek fel ellene keményen, a bíróság végül jogerősen is felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte őt. Lengyel még az ítélet előtt kilépett a Fideszből, de mandátumát nem adta vissza. Később saját maga ellen fordult. Végül a jogerős ítélet után mégis lemondott.

Parkolóban kapott pénz

Arra már jóval több példa van a magyar politikában, hogy valakiből képviselői mandátuma lejárta után lesz elítélt, még ha az ügy még aktív képviselősége során pattant ki. Emlékezetes botrány volt 2000-ben Székely Zoltán kisgazda képviselő ügye, akit húszmillió forint vesztegetési pénz átvételekor értek tetten a nyomozók egy parkolóban. Előzetes letartóztatásba került, emiatt kilépett a Független Kisgazda Pártból, de még 2002 májusáig független képviselő maradt, hiszen jogerősen addig nem ítélték el. Végül 2002 decemberében a Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyta hatéves börtönbüntetését.

Ő VOLT AZ ELSŐ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ A RENDSZERVÁLTOZÁS ÓTA, AKIT JOGERŐSEN IS LETÖLTENDŐ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK.

Székely 2005-ös szabadulása után még megpróbált visszatérni a politikába, ám nem járt sikerrel.

Voldemort és egy otromba vicc

Az elmúlt évek egyik legnagyobb figyelmét kapó ügye volt Mengyi Rolandé, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselőjét a bíróság korrupciós ügyek, többek között különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Mengyi, akire az ügy miatt sokan Voldemort nagyúrként hivatkoztak, ekkor már nem volt országgyűlési képviselő, mandátuma 2018-ban lejárt. Később be is vonult a börtönbe, majd büntetése letöltése után szabadult.

Nem volt már országgyűlési képviselő Zuschlag János sem, amikor a bíróság börtönbe küldte. Az egykori MSZP-s képviselő egy otromba vicc miatt mondott le 2004-ben. 2007-ben csalás miatt emeltek ellene vádat, jogerősen végül 2011-ben ítélték el hat év börtönre. 2013-ban szabadult, azóta vállalkozóként dolgozik. Évekkel később más ügyek miatt ismét ült előzetesben.

Hűtlen kezelés, vesztegetés

2016-ban Balogh József korábbi országgyűlési képviselőt, Fülöpháza polgármesterét ítélték el jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre. A parlamentet 2014-ben otthagyó volt fideszes politikusról még évekkel korábban terjedt el, hogy bántalmazta feleségét. A jogerős ítélet után lemondott polgármesteri posztjáról is.

Szintén jogerősen ítélték el 2017-ben a BKV-ügyben felbujtóként elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt Hagyó Miklóst, volt szocialista országgyűlési képviselőt és főpolgármester-helyettest. Hagyót, aki hónapokat ült előzetesben az ügy kipattanásakor, végül másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

Ódor Ferenc 1998 és 2014 között volt országgyűlési képviselő a Fidesz színeiben, ám mandátuma lejárta után szintén büntetőügybe keveredett: 2018-ban tartóztatták le hivatali vesztegetés miatt, és felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Az ítélet azonban még nem emelkedett jogerőre, ugyanis az ügyészség letöltendő börtönbüntetésért fellebbezett.

(Borítókép: Fekete-Győr András 2023. májusban. Fotó: Németh Kata / Index)