Tiltakozó akció volt az új ügyeleti rendszer ellen Pest vármegyében

Újabb panaszok érkeztek az új ügyeleti rendszer miatt Pest vármegyében, a pomáziak kedden tiltakozó akciót is szerveztek, amiért nem kapnak megfelelő segítséget. A mentőszolgálat szóvivője úgy reagált, hogy a tapasztalatok nem ezt mutatják.

Kedden tiltakozások indultak Pomázon, miután a helyiek hiába hívták a 1830-as hívószámot, senkit sem tudtak elérni a vonalon. A panaszok között szerepelt az is, hogy miután valaki nagy nehezen utolért egy diszpécsert, az illető nem járt el körültekintően a problémájukkal – írta az RTL.

190 per 95-ös vérnyomással hívta fel feleségem az ügyeletet. Tizenöt percig nem tudta elérni a 1830-at. Ezek után azt a tanácsot kapta, hogy vegyen be vérnyomáscsökkentőt

– olvasta fel egy pomázi panaszát az egyik tiltakozó. Hozzátette, a diszpécser ezt követően azt mondta a nőnek, ha a gyógyszer nem segít, akkor induljanak el a szentendrei ügyeleti pontra. A vérnyomásproblémákkal küzdő nő férje elmondta, nem volt abban az állapotban, hogy vezetni tudjon, ezért kértek volna segítséget. „Ez nem ellátás, ez lelkisegély-szolgálat” – írta a helyi férfi.

A pomáziak most azt szeretnék elérni, hogy legyen helyben ügyeleti pontjuk, és ne kelljen Szentendrére utazniuk ellátásért. A keddi tiltakozáson Pomáz alpolgármestere, Hardi Péter is részt vett, aki helyt adott a követeléseknek. Egy fővárosi kórházban dolgozó ápoló arról is beszélt, hogy február 1-től sokan inkább rögtön a sürgősségi osztályokra mennek, ha baj van.

Korábban már máshol is panaszkodtak az új ügyeleti rendszerre, egy dunaharaszti nő akkor azt mondta, hogy hiába hívta az ügyeletet, senkit sem tudott elérni a hívószámon. Győrfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője a panaszokra úgy reagált, hogy a vonal akkor túlterhelt volt, de azóta helyreállt a rend.

A mentőszolgálat most újabb közleményt adott ki az ügyben. Mint írták, a hétvégén már zavartalanul és gyors hívásfogadással működött az új rendszer.

Győrfi Pál hozzátette, a pomázi tiltakozást az alapellátási ügyelet működésének tapasztalatai nem támasztják alá.

Mint megírtuk, a múlt héten mérföldkőhöz érkezett az alapellátási ügyeleti rendszer átalakítása, február 1-jével Pest és Fejér vármegye is váltott az egy évvel ezelőtt bevezetett új koncepcióra. Ezzel a teljes vidéken megtörtént az átállás, és már csak a főváros maradt hátra. Az alábbi cikkünkben áttekintettük, hova fordulhatnak most a betegek, és mire számíthatnak a budapestiek.