Magyar Péter vasárnap interjút adott a Partizánnak, amelyben arról beszélt, szerinte mi állhat Novák Katalin és Varga Judit lemondása mögött. Mindemellett éles bírálatot fogalmazott meg a kormány működését és kommunikációját illetően.

Varga Judit volt férje a múlt hétvége óta több kritikus hangvételű bejegyzést is közzétett a Facebook-oldalán, többek között üzent Tiborcz Istvánnak, Orbán Viktor miniszterelnök vejének, majd csütörtökön a bicskei áldozatokat is megszólította. Kijelentette, hogy elsősorban nem neki kellene bocsánatot kérni, hanem azoknak a felelősöknek, akik „az első büntetőeljárás megindulása után még szükségét érezték kitüntetni a főbűnöst, és akik hallgatásukkal asszisztáltak ahhoz, hogy még több áldozat legyen, és egy fiatalember végül eldobja az életét”.

Magyar Péter ezúttal egy rövid bejegyzést tett közzé, amelyben azt írta:

Álmodtam egy világot magunknak, itt állunk a kapuja előtt!

– elevenítette fel az Edda Művek klasszikusát, majd szokásához híven hozzátette, hogy „Ne féljetek!″.

Varga Judit volt férje ezt a kifejezést használja a posztjaihoz, sőt a Facebook-oldalán a nevéhez is hozzáírta. Korábban erre Pócs János is reagált, a fideszes országgyűlési képviselő szintén egy „Ne féljetek!” kezdetű bejegyzést tett közzé, amelyben kifejtette, hogy „a magyar embereknek nem kell tartaniuk Magyar Pétertől, hiszen ő csak egy idióta, aki reflektorfényt akart.” A politikus Simicska Lajoshoz hasonlította a jogászt.

Magyar Péter bírálataira korábban Havasi Bertalan, a miniszterelnöki szóvivő is reagált, aki szerint „egy reménytelen helyzetben lévő ember kétségbeesett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik”.

A jelek szerint Varga Judit volt férje még készül további bejegyzésekkel is. Korábbi posztjában azt írta, Orbán Viktor február 17-én tartott miniszterelnöki évértékelő beszédre is tervez „a maga módján témát szolgáltatni”.

Volt felesége visszavonulása óta bírálja a kormányt

Mint írtuk, a bicskei pedofilügyben adott kegyelmi döntés miatt Novák Katalin mellett Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter is visszaadta mandátumát, közölve, hogy kivonul a közéletből. Szombat este Varga Judit volt férje, Magyar Péter is közölte, lemond két állami társaságnál betöltött pozíciójáról.

Magyar Péter vasárnap a Partizánnak adott interjúban több kormánytagot hozott kellemetlen helyzetbe, majd az interjú után a DK jelezte, hogy feljelentést tesz a „kommunikációs túlárazások” miatt, melyekről Magyar Péter, Varga Judit volt férje beszélt a Diákhitel Központtal kapcsolatban.

Vona Gábor pártja, a Második Reformkor elnöksége szinténfeljelentést tesz az ügyben, valamint az Integritás Hatósághoz fordulnak. Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője bejelentette, hogy a pártvizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi Magyar Péter kijelentéseivel kapcsolatban.