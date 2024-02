Orbán Balázs: Soha nem voltunk barátok Magyar Péterrel

Magyar Péter, Varga Judit volt férje múlt hét szombaton több kormánytagot is kellemetlen helyzetbe hozott egy Partizánnak adott interjúban, ahol arról beszélt, egy társaságba tartozott többek között Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával is. Orbán Balázs azonban cáfolta, hogy valaha is közel álltak volna egymáshoz.