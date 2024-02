A DK határozati javaslatokat nyújt be a közvetlen elnökválasztásért

Novák Katalin lemondása után a Demokratikus Koalíció (DK), a Jobbik, a Momentum Mozgalom és az MSZP is azt kezdeményezte, hogy közvetlenül az emberek döntsenek az új köztársasági elnök megválasztásáról. A pártok aláírásgyűjtésbe is kezdtek. Most a DK közölte, önkormányzati képviselőik és polgármestereik országszerte határozati javaslatokat nyújtanak be az önkormányzatokban a közvetlen elnökválasztásért.