A történész elárulta, mikor kerülne bajba igazán a kormány a kegyelmi ügy miatt

Stefano Bottoni történész szerint a magyar kormány csak akkor kerülne igazán bajba a kegyelmi botrány miatt, ha az ügy felelősei között lenne Orbán Viktor vagy családja is. Hozzátette, az ellenzék nem tudott megfelelően reagálni az elmúlt időszak eseményeire, szerinte az influenszerek tüntetése hozhatja vissza a fiatalokat a politikába.

Stefano Bottoni történész az RTL-nek fejtette ki véleményét a K. Endre ügye miatt kirobbant kegyelmi botrányról. A történtek miatt Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit akkor éppen regnáló igazságügyi miniszter már beadta lemondását.

A történész úgy véli, Magyarországon „egy közerkölcsöt sértő szexbotrány kellett ahhoz, hogy a társadalom felébredjen a politikai apátiából”.

Stefano Bottoni úgy véli, habár Orbán Viktor miniszterelnök hamarosan kiáll a nyilvánosság elé, miután előreláthatóan február 17-én mond évértékelő beszédet, a várakozásokkal ellentétben nem fog magyarázkodni a kegyelmi ügy miatt. Szerinte a miniszterelnök inkább „előre tekint”, hogy minél hamarabb lezáródjon a kormánynak kellemetlen ügy.

„Ami még tisztázandó, az Balog Zoltán szerepe, de úgy tűnik, ő is megkapta már selyemzsinórt, és a református egyház is lázong” – tette hozzá Bottoni, miután Balog Zoltánt – a kegyelmi ügyben játszott szerepe ellenére – nem menesztették és ő maga sem adta be lemondását.

„Nehéz megjósolni a botrány hatásait”

A történész közölte, számára egyelőre nem világos, hogy milyen hatásai lesznek a botránynak, de szerinte az lesz a legfontosabb tényező, hogy mennyire kerül közel az ügy Orbán Viktorhoz vagy a családjához.

A történész úgy fogalmazott, Orbán Viktor jobban tudja a teljes magyar ellenzéknél, melyek azok a témák, amelyek valóban fájdalmas károkat okozhatnak a Fidesznek, ezért mindent megtesz majd, hogy távol tartsa magától a pedofilbotrányt.

A család, a magánélet és a közerkölcs kérdésével lehet leginkább ártani a kormánypártnak, mert ha megtörik a máz, akkor a hívők is össze tudnak zavarodni. Ennek az az oka, hogy éppen a Fidesz tematizálta úgy a közéletet az elmúlt években, hogy ezek a témák váltak a központi kérdésekké. Előírták, hogy ki a jó, ki éli megfelelően az életét, hogyan kell viselkedni, valamint hogy kivel kell élni

– mondta a történész, aki szerint a magyar társadalom ugyan nem számít prűdnek, de az elmúlt évek propagandája megváltoztatta az elvárásokat.

Szomorú, de az összes téma közül a szex a leghalálosabb veszély a kormánypárt számára. Azonnali bukáshoz vezet egy pedofilbotrány, de már az is, ha kiderül valakiről, hogy meleg

– fogalmazott Stefano Bottoni.

„A jogállamisággal már nem lehet hatni a választókra”

Stefano Bottoni úgy látja, az utóbbi években hiába voltak nagyon súlyos korrupciós ügyek, lényegében változatlan maradt a Fidesz támogatottsága. A történész szerint korábban például kormányok buktak meg, ha 0 százalékos volt a gazdasági növekedés és 20 százalékos az infláció, de ez ma már egyáltalán nem számít. Mint mondta, a legtöbb választó számára a demokrácia és a jogállamiság kérdése is lényegtelen. Hozzátette,

szerinte Magyarországon csak egy dolog képes hatni a társadalomra: a szex.

„Ez szörnyű és alacsony színvonalra utal, de ettől még ez a helyzet” – mondta Stefano Bottoni, aki kiemelte, hogy a nyugati média gyakorlata lényegében „mészárszéket“ jelent a politikusoknak, ugyanakkor erős kontrollt is biztosít.

„Az ma már keveseket érdekel, ha valaki azt állítja magáról, hogy nincs megtakarítása, de közben van vidéken egy kastélya” – tette hozzá.

„Az ellenzék nem tudja kezelni a helyzetet”

Stefano Bottoni szerint a magyar ellenzék óriási lehetőséget kapott a botrány által, azonban „láthatóan nem tud mit kezdeni vele”. Úgy véli, ezért az influenszerek által szervezett pénteki tüntetés sikeresebb lehet, mint az ellenzéki megmozdulások.

Szerinte a demonstráció akkor lehet sikeres, ha több tízezren vesznek részt rajta. Ugyanakkor hozzátette, kérdéseket vet fel, hogy az ellenzék miért nem tud tömegeket megmozdítani.

Mi lesz, ha többen mennek ki a mások mellett Azahriah által szervezett tüntetésre pénteken, mint az ellenzékire jövő héten?

– vetette fel a történész. Hozzátette,

a legnagyobb siker az lenne, ha a tömeg egy része nemcsak az influenszerek miatt mozdulna meg, hanem az ellenzék későbbi tüntetésén is megjelenne.

A történész hangsúlyozta, nem ért egyet azzal, hogy a pénteki tüntetésen azt kérték a szervezők, hogy a pártok ne képviseljék magukat, hanem csak vegyüljenek el a tömegben.

„Pártok nélkül nem lehet felépíteni egy demokratikus társadalmat, a pártoknak nem szabadna eltűnniük” – mondta erről Bottoni, aki úgy véli, fontos, hogy a tüntetésen a fiatalok is részt vegyenek.

„Ha a fiatalokból ezek a szervezők sem váltanak ki semmit, és nem mennek ki tömegével, akkor nehéz elképzelni, hogy más képes erre” – fogalmazott.