Nem békélnek meg az új ügyeleti rendszerrel Pomázon, kifizetnék a saját ügyeletes orvost

Mint megírtuk, nemrég mérföldkőhöz érkezett az alapellátási ügyeleti rendszer átalakítása. Február 1-jén ugyanis Pest és Fejér vármegye is átváltott az egy évvel ezelőtt bevezetett új koncepcióra. Ezzel a teljes vidéken megtörtént az átállás, és már csak a főváros maradt hátra.

Az új rendszer értelmében több településen is megszűnt a háziorvosi ügyelet, ami miatt több alkalommal is panaszkodtak a helyiek.

A pomáziak kedden tiltakozó akciót is szerveztek, miután nincs helyben ügyeleti pontjuk, hanem Szentendrére kell utazniuk orvosi ellátásért. Hozzátették, ezentúl hiába hívták a 1830-as ügyeleti hívószámot, nem kaptak érdemi segítséget a diszpécsertől, ha egyáltalán el tudták őt érni.

A tiltakozások után

egy pomázi háziorvos, Csiba-Tóth Csaba felajánlotta, hogy igény esetén kiterjesztett rendelkezésre állási időt biztosít.

Ez azt jelentené, hogy az orvos a kötelező állami munkaidő lejárta után, vagyis 16 órától további 4-6 órán keresztül ellátja a sürgős eseteket – tudta meg az ATV. A portál hozzátette, a szolgáltatásért azonban fizetnie is kellene a lakosságnak.

Leidinger István polgármester ugyanis elmondta, hogy a jogszabályok alapján a háziorvos magánrendelésben nem láthatja el az ügyeletet, így Csiba-Tóth Csaba egészségklubot szervezne, ahová tagsági díj ellenében lehetne csatlakozni. Amennyiben az orvos megszerzi az engedélyt, az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a pomázi orvosi rendelőt, ahol eddig is működött az ügyelet.

Csiba-Tóth Csaba kifejtette, ha megszerzi a praxisjogokat, ami körülbelül egy-két hónapot vesz igénybe, már el is indulhat az úgynevezett pomázi modell, vagyis a rendelkezési idő kiterjesztése.

Mint mondta, a finanszírozás megoldására létrehoz egy alapítványt az egészségklub működtetésére, ami tudná finanszírozni a munkaidejét és költségeit. Az ATV szerint az orvos nem árulta el a szolgáltatás díját, de elmondása szerint az töredéke lenne egy magánorvos vizitdíjának, ami sok helyen 35 ezer forint alkalmanként.

Győrfi Pál: Jól működik az ügyeleti rendszer

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője nemrég arról beszélt, hogy Pest vármegyében jelentős hívásözönt tapasztalt a szervezet február első hétvégéjén, ami megnövelte a hívásidőt.

Hozzátette, hogy mivel a rendszer február elsején indult el Pest vármegyében, sokan csak azért hívták a 1830-as számot, hogy kipróbálják, valóban működik-e. A szóvivő azt is megjegyezte, hogy most már jól működik a rendszer, a hívásvárakozási idő is minimálisra csökkent.

Mint arról korábban beszámoltunk, nem tudta elérni a diszpécsert február 3-án reggel egy szentendrei nő, akinek meghalt az apja, de mások is hiába tárcsázták a 1830-as ügyeleti számot azon a hétvégén, végül mentőt kellett hívniuk. A Magyar Orvosi Kamara szerint ez azért lehetett, mert az országnak számos területe túlterhelt.

Győrfi Pál a szentendrei esettel kapcsolatban elmondta, hogy szerinte egyes médiumok ezeket eltorzítják és fölhabosítják.

Azt mondani, hogy ez a rendszer nem biztonságos, azt mondani, hogy ez rosszabb helyzetbe hozza a betegeket, mint a korábbi, azt gondolom, nem tisztességes eljárás. (...) Nem tudok érzelmek nélkül beszélni erről, mert biztos, hogy más stratégiát szolgálnak, de veszélyes emberek biztonságérzetével játszani

– jegyezte meg a mentőszolgálat szóvivője.