Így reagált az ellenzék Orbán Viktor évértékelő beszédére

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke február 17-én tartotta évértékelő beszédét. A magyar kormányfő először állt nyilvánosság elé a kegyelmi ügy kirobbanása óta.

A szokásos, a tavaszi parlamenti ülésszak előtt tartott évértékelőjében a kegyelmi ügy mellett beszélt a zöldenergiáról, a magyar kormány előtt álló feladatokról és az idén esedékes EP-választásokról.

A miniszterelnök évértékelő beszédére sorra reagálnak a hazai ellenzéki politikusok is. A Demokratikus Koalíció nevében Molnár Csaba, a DK EP-képviselője, alelnöke azt írta,

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy ezzel a Fidesz morális válsága folytatódni fog, egy egészséges nemzet kidobja magából a pedofilsimogató politikusokat és pártokat. Szerinte akkor Orbán is érteni fogja: „Magyarország a közös hazánk, nem pedig a fideszes pedofilok vadászterülete!”

Donáth Anna, a Momentum elnöke is úgy vélekedett, hogy „a lényeges kérdésekre most sem válaszolt a miniszterelnök”. Négy pontban szedte össze, melyek azok:

Gyöngyösi Márton, a Jobbik – Konzervatívok elnöke, EP-képviselője azt írta, a miniszterelnök szombaton emberként is megbukott, és úgy véli, a távozó két asszony kisujjában több méltóság van, mint az Orbán-kormány összes vezetőjében együttvéve.

– utalt Gyöngyösi a pénteki tüntetésre.

Kifejtette, hogy „Orbán gyáva, hatalommániás emberként elmenekült a felelősség elől, két asszony szoknyája mögé bújt, pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy a pedofil bűncselekményben részes K. Endre kegyelmi ügyében nem csupán Varga Judit, nemcsak Novák Katalin és nem is csak Balog Zoltán játszottak kulcsszerepet, hanem Orbán Viktor közvetlen környezete is”. Szerinte Orbánnak a kegyelemi ügy néven elhíresült gyalázat miatt is vállalnia kellett volna a felelősséget.

Szabó Tímea, a Párbeszéd – Zöldek frakcióvezetője szerint Orbán a Szeszélyes évszakokat idéző villámtréfákba csomagolt teljes felelősségelhárítást hajtott végre. Mint írta, sajnálják, hogy „elmaradt az őszinte szembenézés Orbán Viktor úgynevezett évértékelőjén”.

A miniszterelnöknek mindenekelőtt bocsánatot kellett volna kérnie a gusztustalan pedofilmosdatásért, azaz a Fidesz politikusai által módszeresen támogatott, a gyermekeket védtelenné és kiszolgáltatottá tévő bűnökért, és el kellett volna mondania azt is: Novák Katalin, Varga Judit, Balog Zoltán mellett őt is súlyos politikai felelősség terheli a családi holdudvarig terjedő botrányban

– fogalmazott Szabó Tímea, aki szerint a magyar embereket válságok sorába taszító, az egészségügyet, az oktatást szétverő, korrupt, „fossziális” energiahordozókról hantáló, környezetszennyező bűnbanda megbukott. Hozzátette: az Orbán-rendszer politikailag, erkölcsileg, morálisan megbukott.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en reagált Orbán Viktor évértékelő beszédére. Szerinte is arról van szó, hogy a miniszterelnök semmilyen személyes felelősséget nem vállalt az egész országot megrázó kegyelmi botrány miatt, amelyben a pedofil igazgatót fedező igazgatóhelyettes kapott kegyelmet.

– írta, majd hosszasan taglalta, mi az, amiről a miniszterelnöknek beszélnie kellett volna. Úgy véli, az igazság az, hogy Orbán Viktor, a beszédével ellentétben, valójában egy egyre inkább súlytalan, elszegényedő, korrupcióba belefulladó, rohamosan fogyatkozó lakosságú országgá teszi Magyarországot, ahol a magyarok helyére idegeneket hoznak.

Az MSZP nevében Kunhalmi Ágnes és Komjáthi Imre, a párt társelnökei úgy reagáltak: Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédében világossá tette, hogy Novák Katalin és Varga Judit lemondásával a pedofilbotrányt megoldottnak tekinti. Közölték:

Szégyen. Nők szoknyája mögé bújva továbbra is védi és bújtatja a kegyelmi kérvényt kezdeményező személyét. Ezzel Orbán maga is menekül a felelősség elől, pártkatonáit hagyja elbukni, miközben egy ilyen, példa nélküli, a teljes társadalmat megrázó botrányban a végső felelős nem lehet más, mint a miniszterelnök. Továbbra is egy ország kíváncsi arra, hogy miért adtak kegyelmet egy pedofil védelmezőjének.