Már 60 millió forintnál jár az a gyűjtés, amelyet az Utcáról Lakásba Egyesület és a péntek esti, Hősök terén tartott demonstráció, az „Odakint most szörnyek járnak – Kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért” szervezői indítottak. Gulyás Márton, a rendezvény házigazdája szerint vasárnapig akár 50 millió forint is összejöhet a szakellátásból kikerülő fiatalok lakhatásának biztosítására létrehozott alapban.

Már a tüntetés éjszakáján összegyűlt 27 millió forint, amelyet egy szakellátásból kikerülő fiatal lakhatásának biztosítására létrehozott alapba gyűjtenek az „Odakint most szörnyek járnak – Kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért” szervezői és az Utcáról Lakásba Egyesület. Az egyesület szombaton délelőtt azt közölte, hogy csaknem 60 millió forint gyűlt össze az alapba.

„Ez óriási eredmény: nem csak két, szakellátásból kikerült fiatal tartós lakhatását tudjuk belőle biztosítani” – számolt be az egyesület a jó hírről.

Gulyás Márton egy Instagramon megosztott videóban számolt be arról a hírről, hogy már az éjjel összegyűlt az összegből 27 millió forint. Gulyás Márton politikai aktivista, műsorvezető, a péntek esti rendezvény házigazdája jelentette be a demonstráció kezdetén, hogy vasárnapig 25 millió forintot terveznek összegyűjteni a fiatal lakhatására. Gulyás Márton szerint ha ilyen ütemben halad a gyűjtés, akkor vasárnap éjfélig akár 50 millió forint is összegyűlhet.

Minden egyes 25 millióval egy újabb bántalmazott fiatal biztos életkezdését és lakhatását fogjuk tudni biztosítani az Utcáról Lakásba! Egyesület segítségével

– írta később Gulyás Márton a Partizán Instagram-oldalán a bejelentést tartalmazó videóhoz.

A cél eredetileg az volt, hogy vasárnap, február 18-a éjfélig 25 millió forintot gyűjtsenek össze. Az egyesület a Facebook-oldalán azt írja, társadalmi összefogásukkal azt szeretnénk kikényszeríteni, hogy az állam végre vegye komolyan a gyermekvédelmi intézményrendszer reformját.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, péntek este a Hősök terére demonstrációt szervezett több youtuber a kegyelmi ügy kirobbanása, valamint Novák Katalin köztársasági elnök lemondása után.

A helyszínen nagyjából ötvenezres tömeg gyűlt össze, a környék is teljesen megtelt. A gyermekek védelme érdekében szervezett demonstráción részt vett és felszólalt többek között Osváth Zsolt, Szabó Márton, Tapasztó Orsi, Fancsikai Eszter, Pottyondy Edina és Gulyás Márton is.

Azahriah videós üzenetet küldött az összegyűlt tömegnek, a résztvevők ezenkívül pénzt gyűjtöttek az Utcáról Lakásba Egyesületet számára. Több tüntető a Fidesz-székházhoz vonult, ahol kormányellenes rigmusokat skandáltak.