Nyomozást indított a rendőrség a vécébe esett csecsemő miatt

Nem tudott várandósságáról az a 45 éves asszony, aki csütörtökön egy kisújszállási udvari vécében szülte meg gyermekét. A kisfiú több mint fél órán át volt az udvari gödörben, végül a tűzoltók mentették ki. A rendőrség emberölés kísérlete miatt indított nyomozást. Az elmúlt két hétben több olyan eset is történt, ahol az édesanyák megölték újszülött gyermekeiket.

Mint írtuk, egy udvari vécéből mentettek ki egy újszülött kisfiút a tűzoltók csütörtök este a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kisújszálláson. A csecsemő a vécébe esett, miután a nő életet adott neki.

Az RTL Híradó úgy tudja, hogy a 45 éves asszony nem tudott a terhességéről, és csak az utolsó napokban panaszkodott arról, hogy görcsös fájdalmai vannak. Családtagjainak sírva mondta el, hogy szült.

A történtek után a nő fia azonnal a kerti vécéhez ment, de a csecsemő olyan mélyen volt, hogy nem érte el.

Az életerős, mintegy 4 kilogramm súlyú kisfiút végül a tűzoltók emelték ki, körülbelül egy méter mélyről. A csatorna információi szerint az újszülött jól van, és nem kapott fertőzést.

A rendőrség emberölés kísérletének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.

A családtagok ugyanakkor nem hiszik, hogy az asszony szándékosan akarta bántani a kisbabáját.

Budavári Zita, a Bölcső Alapítvány elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a nők a legtöbb esetben a félelem, a szégyen és a reménytelenség miatt titkolják el a várandósságukat. Hozzátette, hogy ilyenkor beszűkült tudatállapotba kerülhetnek a nők, így egyetlen céljuk, hogy megszabaduljanak a babától.

Kiemelte, hogy az édesanyáknak több lehetőségük is lenne, hogy megmentsék a gyermekeiket. Példaként említette, hogy akár az utolsó pillanatban, rejtett számról is kérhetik civilszervezetek segítségét, vagy akár babamentő inkubátorokban is elhelyezhetik a babákat.

Az elmúlt két hétben több olyan eset is történt, ahol az édesanyák inkább megölték gyermekeiket. Január végén egy 15 éves lány egy pécsi ingatlanban titokban szülte meg a gyermekét. A gyanú szerint az újszülött halálát idegenkezűség okozta, mivel a nyomozás adatai szerint a csecsemő még élt, amikor a világra hozták. A rendőrség emberölés gyanúja miatt nyomoz.

Szintén január végén egy józsefvárosi társasház világítóudvarában találtak rá egy újszülött holttestére. A csecsemő tavaly december óta heverhetett ott, miután – a gyanú szerint – az édesanyja kidobta az ablakon.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek fenntartott segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.