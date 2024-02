Az Integritás Hatóság vizsgálatot indított az Országos Roma Önkormányzat ellen

Az Integritás Hatóság vizsgálni kezdte a korábban elhíresült roma foglalkoztatási program, a Híd a munka világába pénzköltéseit – tudta meg a Népszava, majd azt is hozzátették, hogy ez az az ügy, amelyben a NAV korábban felelősségre vonás nélkül lezárta a nyomozást. A Híd a munka világába program 2014-ben indult, és a romák munkaerőpiaci helyzetének javítását célozta.

a vezetője Farkas Flórián, a Lungo Drom és az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke.

Farkas Flórián fideszes parlamenti képviselő, miniszteri, majd miniszterelnöki biztos lett. A lap emlékeztetett, a felsorolt pozícióiból mára csupán a Lungo Drom elnöki tisztségét sikerült megtartania. Az eredetileg 5 milliárd forintosra tervezett keretből a Híd a munka világába projekt végül csak nagyjából 1,6 milliárddal gazdálkodhatott. Számos gazdálkodási probléma látott napvilágot a szervezetről, majd feljelentések sora született.

Vizsgálatot indított az Integritás Hatóság

Ugyanakkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hét év után, 2022 végén bizonyítottság hiányában megszüntette a nyomozást. Farkas Flóriánt se gyanúsítottként, se tanúként nem hallgatták ki. Most az Integritás Hatóság vizsgálatot indított. Biró Ferenc, a hatóság vezetője írásban közölte az ORÖ-elnöki feladatait ellátó Lakatos Oszkárral, hogy

az európai uniós támogatások végrehajtása vonatkozásában vizsgálati eljárást indítottak a Híd a munka világába ügyében.

Az Integritás Hatóság arra is kitért, hogy a projekt konzorciumi partnereként az ORÖ annak idején öt ingatlant vásárolt. Most a hatóság nemcsak az ingatlanok sorsáról kért tájékoztatást, hanem annak a több mint 1,6 milliárd forintnak a visszafizetéséről is, amelyre az Emmi kötelezte az ORÖ-t.

Lakatos Oszkár a Népszavának elmondta, az Emmi által követelt 1,6 milliárdból az ORÖ a minisztériummal kötött megállapodás alapján nagyjából 300 millió forintot részletekben törlesztett, míg a fennmaradó 1,3 milliárd forintos tartozás megtérítését a kormány magára vállalta. „2018 októberében keltezett dokumentum van arról, hogy az ORÖ teljesítette részletfizetési kötelezettségét” – mutatta Lakatos Oszkár az ezt bizonyító minisztériumi igazolást. Majd hozzátette: az 1,3 milliárdos „speciális támogatást” pedig nem az ORÖ-nek, hanem az Emminek utalta a kormány.

(Borítókép: Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke egy sajtótájékoztatón 2023. december 7-én. Fotó: Lakatos Péter / MTI)