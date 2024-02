Autós üldözés volt Győrben, videó készült róla

Egy huszonéves férfi rendezett ámokfutást Győrben: a rendőrség felszólítására a fék helyett a gázpedálra taposott, piros lámpákon, körforgalmakon keresztül üldözték, az akció során egy szabályosan közlekedő autónak is nekiment.

Ha a rendőr felszólít a megállásra, nem az a jó döntés, hogy a gázra taposol – írja Magyarország Ügyészsége Facebook-bejegyzésében, amelyben (elmondásuk szerint) már a „többedik hasonló jellegű” videót osztják meg.

Abban bíznak, hogy a videóval példával szolgálhatnak arra vonatkozóan, hogy:

az ilyen jellegű menekülések amellett, hogy veszélyesek, nem szoktak eredményre vezetni.

Hasonló jelenetet rögzített a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság belső kamerája Tapolcán február 17-én, ahol egy 27 éves, jogosítvánnyal nem rendelkező férfi egy másik autóhoz tartozó rendszámmal közlekedett.

A mostani akció esetében a Győri Járási Ügyészség emelt vádat azzal a huszonéves sofőrrel szemben, aki nem állt meg a rendőri felszólításra, hanem ámokfutásba kezdett Győrben.

A vád szerint a férfi amikor meghallotta, hogy hangosbeszélőn a rendőr megállásra szólítja fel, menekülni kezdett. Piros lámpákon hajtott át, rossz irányba ment be a körforgalomba, nem adta meg az elsőbbséget. Egy szabályosan közlekedő autónak nekiment. Végül a lakóhelye előtt sikerült a férfit elfogni

– írja Facebook-posztjában az Ügyészség.

Hozzátették: kiderült, hogy a fiatal kábítószert fogyasztott, a vezetéstől már korábban eltiltották, valamint a gépjárművet is engedély nélkül használta. Ezek mellett most – akciójának hála – közúti veszélyeztetés miatt is felelnie kell.