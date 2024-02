Sulyok Tamás helyére ki kerülhet az Alkotmánybíróságon? Kocsis Máté elmondta: van egy kialakult parlamenti rend, a szerint járnak majd el, és választják meg az új alkotmánybírót.

Az is kiderült, hogy a frakcióülésen javaslatot tettek a teljes EP-listáról, de a választmánynak még dönteni kell erről is, egyelőre csak a listavezetőt nevezték meg. Március során minden döntést lezárnak a választásokkal kapcsolatban. Simicskó István hozzátette: mindenképpen szeretnék, hogy az EP-listán Hölvényi György is rajta legyen, és emellett még egy KDNP-s képviselő. Azt is megjegyezte, hogy a KDNP-s képviselők továbbra is az Európai Néppárt tagjai maradnak.

Kérdésre azt is elmondta Kocsis Máté, hogy lesz kétharmados törvény is a gyermekvédelem ügyében.