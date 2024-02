Negyedjére is megnősült a 91 éves Vitray Tamás

Újra, negyedjére is megházasodott a 91 éves Vitray Tamás, korábbi sporthasonlata ellenére is (mely szerint az atlétikában a versenyzőknek általában legfeljebb három próbálkozásuk van ugyanazon a magasságon, így neki már elfogyott a sansza) – derült ki a Story magazin Vitray Tamással készített interjújából.

– írta a Story magazin. A csütörtökön megjelent számban az újságíró-riporter új feleségét is megmutatta az olvasóknak.

„Alighanem egyedül fejezem be az utat, ami még hátravan. Úgy válunk, hogy tökéletesen megegyeztünk, a bíróságnak nem kell a szemöldökét sem felvonnia. Amúgy sok évvel ezelőtt egyszer már kipróbáltam az agglegényéletet, nem félek az egyedülléttől, bár igaz, ami igaz, akkor még jóval fiatalabb voltam. Most lettem igazán agg-legény” – nyilatkozta Vitray, hozzátéve, hogy általában nem szokott 87 évesen válni, de így rendelte a sors – a 2019-es válásakor a Story magazinnak, amikor Kállay Borival 32 éves házasságot bontottak fel.

2020-ban Vitray Tamás megerősítette, hogy nem akar újra megnősülni, akkor sporthasonlattal magyarázta el, miért: „Egykori sportriporterként jól tudom, hogy legalább hat atlétikai versenyszámban a versenyzőknek ugyanazon a magasságon három kísérletük lehet. Ha mindháromszor leverik a lécet, nem mehetnek tovább. Nekem sincs több kísérletem.”

Tavaly novemberben derült ki, hogy egyik volt kolléganőjével alkot egy párt a tévés, akivel akkor – mivel a hölgyet Svájchoz kötötte munkája – távkapcsolatban éltek.

Nincs definíciója a szerelemnek. Nem vagyok egyedül, van párom, igen. Jó is, mert a munkája révén sok mindent meg tudunk beszélni, és egy ilyen vénembert, aki megint nekiveselkedik, persze hogy ez izgat legjobban. Az is lehet, hogy a két mesterség egyesít bennünket legerősebben, és mindaz, ami hozzá kell. (...) Ő filmeket készít, külföldön él jószerével, de sokat van itt, érthetően, és én is voltam nála