Egy lépéssel megoldódhatna az iskolai igazolások problémája

Régi probléma oldódna meg az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) és a Kréta összekapcsolásával. A gyermekorvosok támogatják a tervet, hiszen így az iskolai szűrővizsgálatok és a testnevelésórán végzett felmérések eredményeit is meg lehetne osztani.

Orvosi szempontból erre nem sok szükség van, hiszen a szülő felelős azért, hogy a gyermekéről megállapítsa, hogy jól vagy rosszul van, hogy orvoshoz vagy iskolába viszi – mondta Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke az InfoRádióban.

Elmondása szerint, ha az EESZT-be fölkerül a jövőben az az információ, hogy a gyermek megjelent az orvosánál, és ő úgy találta, hogy például vírusfertőzése van, amiből öt napon belül meg fog gyógyulni, akkor ez automatikusan megjelenne a Kréta felületén is, így a gyermek iskolájában az osztályfőnök és iskolaigazgató meg tudja tekinteni ezt.

Ezzel le lehetne zárni az orvosi igazolások problémáját, mert ez teljes mértékben helyettesíthetné az igazolást

– tette hozzá Havasi Katalin.

Kiemelte, hogy az összekapcsolt előnye lenne az is, hogy egy tartósabb betegség esetén látná a tanár, hogy az orvos visszarendelte a gyereket és meghosszabbította a gyógykezelését.

„Ilyen formában követhető lenne a pedagógus számára, hogy a gyermek az iskola mellé ment, vagy valóban betegség miatt hiányzott. Ezért támogatta az egyesületünk azt, hogy amikor az EESZT-fejlesztések további lépéseit meghatározzák, akkor ez egy célszerű megoldás lenne” – mondta az elnök.

Havasi Katalin azt is elmondta, hogy így az iskolai szűrővizsgálatok és a testnevelésórán végzett felmérések eredményeit is meg lehetne osztani, természetesen szigorú szabályok szerint. Így például, ha egy kamaszt évek óta nem látott a háziorvosa, de az iskolában észlelnek nála valamilyen egészségkárosodást, akkor erről a háziorvos is azonnal értesülne – tette hozzá.