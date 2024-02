Orbán Viktor: Önök hol voltak húsz évig, ha nekünk kellett eltakarítani azt, amit itt hagytak?

Cikkünk frissül.

Kálmán Olga arról beszélt, hogy Orbán Viktor azt állítja, fogalma sincs „arról a pedofilhálózatról, ami átszövi az ön kormányát, pártját”. A DK képviselője a családi és a politikai „véletlenek” tisztázására is kérte a miniszterelnököt, Balog Zoltánt püspököt is emlegetve.

Kérdezem hát miniszterelnök urat, meddig nézi még hülyének az embereket? Meddig érnek a pedofilhálózat szálai, mi volt az ön személyes szerepe a pedofilsegítő kegyelmében?

– tette fel a kérdést Kálmán Olga.

„A provokatív megjegyzéseket visszautasítom. A kormány számára sosem volt kérdés a pedofília ügye, a kormány mindig is mindent megtett annak érdekében, hogy megvédje a gyermekeket. A kormánynál és nálam is pedofiloknak nem volt, nincs és nem is lesz kegyelem” – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldal nevezte ki a bicskei gyermekotthon élére az igazgatót, „önök tartották ott”. A vizsgálat 2011-ben még nem vezetett eredményre, ennek a feldolgozása tanulságos lesz, „de nem adtuk fel, mert 2016-ban ismét eljárást indítottunk, ami eredményre vezetett”.

Önök hol voltak húsz évig, ha nekünk kellett eltakarítani azt, amit itt hagytak?

– kérdezett vissza Orbán Viktor.

Kálmán Olga válaszában kijelentette, hogy Orbán Viktor „döntött a pedofilsegítő kegyelméről”, majd azt állította, hogy „ön az egyik legmocskosabb bűn elkövetőjét védi". Orbán Viktor leszögezte, az érintettek lemondtak, a kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni, majd feltette a kérdést, tudják-e 2010-ben hány pedofilbűnöző volt börtönben? 81, míg 2024-ben ez a szám 663, „miről beszélnek"?

Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első, hétfői ülésén a képviselők Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét választották köztársasági elnöknek. Előtte Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet, valamint reagált az ellenzéki kritikákra. A parlament döntött Svédország NATO-csatlakozásának ratifikációjáról is.