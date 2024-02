Ügyészségi vizsgálatot kezdeményeztek Orbán Viktorral szemben

A Mindenki Magyarországa Néppárt úgy fogalmazott, hogy

egy kézi vezérlésű politikai rendszerben elképzelhetetlen, hogy a köztársasági elnök, az igazságügyi miniszter, de még a református egyház vezető püspöke is a miniszterelnök tudta, beleegyezése nélkül döntsön kegyelmi kérvények ügyében, ezért ügyészségi vizsgálatot kezdeményezünk a miniszterelnök felelősségének tisztázása, megállapítása érdekében. A Fideszt érintő pedofilügy több komoly kérdést is felvet, amelyeket a miniszterelnöknek és a volt köztársasági elnöknek a nyilvánosság és az ügyészség előtt is tisztázniuk kell.