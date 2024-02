Ismét kiújult két család vitája Hatvanban, autós üldözés és lövöldözés volt a városban

Szándékosan okozott balesetet egy sofőr, és hajtott bele az előtte haladó autójába vasárnap Hatvanban. A sofőrök jó ideje haragban állnak egymással, tavaly és a hétvégén is lövöldözésig fajult vitájuk.

Szándékosan lökhette árokba egy autós az előtte haladó kocsit, amelynek olyan erővel mentek neki, hogy derékszöget hajlított a szalagkorlátba – tudta meg az RTL.

A helyszínre érkező rendőrök egy vasvillát is találtak az egyik autóban. A hatóságok úgy tudják,

két helyi család vitája fajult el, akik az autós üldözés után gázpisztollyal lövöldöztek egymásra.

Az egyik gyanúsítottat bűnügyi felügyelet alá helyezték, miután a bíróság megállapította, hogy ha a férfit szabadlábon hagyják, akkor feltétezhetően kiújulnak a konfliktusok.

Úgy tudni, a felek között fennálló nézeteltérés még tavaly kezdődött, a vasárnapi támadás is annak az ügynek a hatása. Mint arról az Index is írt, 2023 októberében az egyik család tagjai megtámadták a másik házát, és valamilyen lőfegyverrel, valamint szúró-vágó eszközökkel több embert is megsebesítettek. A rendőrség napokkal később hét ember ellen adott ki elfogatóparancsot.

Az akkori támadásnak összesen nyolc sérültje volt, közülük három súlyos: ők vélhetően egy idős férfi és fiatal fiú lehetnek – akiket fejbe lőttek a meg nem nevezett típusú lőfegyverrel –, valamint egy fiatal férfi, akinek megvágták a kezét.

A vallomások megerősítették, hogy pénzügyi elszámolási vita van a két család között.