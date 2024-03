Hűlt helye van annak az iskolatáblának, amelyen elírták Vörösmarty nevét

Lentiben több iskola is „áltanálos” feliratot kapott a névtáblájára, ráadásul az egyiken Vörösmarty Mihály nevét is elírták. Miután a média beszámolt az esetről, a tábláknak vasárnapra hűlt helyük maradt. Úgy tudni, november óta lehettek kint.

Amint arról az Indexen is beszámoltunk, két elírás is szerepel a Lenti Általános Iskola és Gimnázium Vörösmarty Mihály Tagintézményének hivatalos tábláján. Az áll rajta: „Lenti Áltanálos Iskola és Gimnázium”, és szinte hihetetlen, de Vörösmarty Mihály nevét sem sikerült helyesen leírni, ehelyett az virít a falon, hogy „Vörömarty Mihály Tagintézménye”.

Az RTL Híradó beszámolója szerint azonban vasárnapra hűlt helye maradt a két elírásnak, ugyanis

a táblát már leszerelték az intézményről.

Megjegyezték, az épület falán és a több mint 1 milliárd 800 millió forintos uniós és kormánytámogatás plakátján hibátlanul szerepel az iskola neve. Az esetről korábban Magyar Bálint énekes-színész posztolt a Facebookon, aki most úgy nyilatkozott:

Ez hiányzik nekem ebből az egészből. A »belátom, hogy hibáztam és bocsánatot kérek«. Az egész szerintem ennyin múlt. És nekem dühítő, hogy valaki ennyit nem tud megtenni, hogy bocsánatot kérjen – amellett, hogy valamit megszüntet vagy levesz, ami tényleg ultra gáz.

Az RTL szerint az általános iskola és gimnázium falán a csavarok helyéből lehet arra következtetni, hogy az Arany János tagintézményen hol volt a másik tábla ugyancsak „áltanálos” felirattal.

November óta lehettek kint a táblák

A stáb több helybélivel is szeretett volna beszélni, de nem akartak nyilatkozni. Csak annyit mondtak, megdöbbentek, hogy három táblát is elírtak, amelyek november óta lehettek kint, miután ősszel a két általános iskolát és gimnáziumot összevonták. Az adásban az is elhangzott, hogy az iskola honlapja szerint a főigazgató és közoktatási szakértő ráadásul magyar nyelv és irodalom, valamint orosz nyelvszakos középiskolai tanár.

Az intézmény vezetője, Árkovicsné Pezzetta Claudia korábban közösségi oldalán azt írta, ők is észrevették – már a felrakáskor –, hogy elírás szerepel a táblán, és ezt azonnal jelezték is a gyártónak, azóta többször is. Azonban olyan nehéz kapcsolatba lépni velük, hogy hetek óta nem orvosolták az egyébként nem csak egy iskolát érintő elírásokat.

Az eset óta hetente e-mailben sürgettem az újragyártást, mert telefonon egyáltalán nem elérhetőek. Utolsó levelemben a fogyasztóvédelem bevonását is kilátásba helyeztem. A táblák cseréje tehát folyamatban van

– írta az igazgató.