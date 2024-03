Megerősítették: ekkor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump

A napokban derült ki, hogy Orbán Viktor jövő héten az Egyesült Államokba utazik, ahol találkozója lesz Donald Trump amerikai elnökkel is. Ezzel kapcsolatban vasárnap reggel osztott meg újabb információkat Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Havasi Bertalan az MTI-vel közölte: Orbán Viktor március 7-én Washingtonban

Kevin Robertsszel, a leghíresebb amerikai konzervatív kutatóintézet, a Heritage foundation elnökével folytat panelbeszélgetést

„az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatainak jövője” címmel – a magyar stratégiai gondolkodásról a kialakuló globális biztonsági, gazdasági és társadalmi konfliktusok korszakában.

A szóvivő ezenkívül megerősítette azt is, hogy

a magyar kormányfő valóban találkozik Donald Trump volt elnökkel floridában, méghozzá március 8-án.

Arról, hogy a két politikus találkozhat a következő héten, a The New York Times számolt be először néhány nappal ezelőtt.

Másfél éve találkoztak utoljára

Orbán Viktor legutóbb 2022 nyarán találkozott Donald Trumppal a volt elnök New Jersey-i golfklubjában. A miniszterelnök arról a találkozóról posztolt egy rövid videót is, amelyben azt mondta el, mi a közös bennük a volt elnökkel.

Mindketten elkötelezettek vagyunk az illegális migráció elleni küzdelemben, elkötelezettek vagyunk az alacsony adók, és ami a legfontosabb, elkötelezettek vagyunk a béke mellett is

– mondta a miniszterelnök.