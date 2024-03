Ennyi volt a jóból, fagyveszélyre figyelmeztetnek a meteorológusok

Szerdától a közép-európai térség, így a Kárpát-medence is fokozatosan az északi anticiklon déli peremére kerül, ennek eredményeként a hét közepén északi, északkeleti áramlással több fokkal hűvösebb levegő áramlik a térség fölé – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.

A mostani hőmérsékleti értékekhez képest a hét közepére nagyjából 6-8 fokkal eshet vissza a hőmérséklet, és így a sokévi átlagnak megfelelő szintre csökken. A hét második felében, kiemelten pénteken és szombaton az ország legnagyobb részén gyenge légköri fagyra kell számítani.

A csütörtök hajnalban nagy területen élénk, sőt az északkeleti tájakon olykor erős szél miatt még inkább csak az Északi-középhegység szélvédett részein lehet gyenge fagy, másutt még enyhe marad a reggel.

Péntek hajnalra viszont már megszűnhet a szél, és ezzel párhuzamosan az ország nyugati és északi megyéiben többfelé kiderül az ég, ugyanakkor a déli, délkeleti tájakra még beragadhat a felhőzet. Így a jelenlegi előrejelzések alapján az Alföld egyes részeit leszámítva sokfelé várható gyenge fagy – írták, hozzátéve, döntően mínusz 4 és 0 fok közötti minimumok valószínűek, de az északi völgyekben hidegebb lesz.

Szombat hajnalban is kevés felhő várható az ország fölött, és még a szél is jórészt gyenge marad, de már némileg enyhülhet az idő. Ennek ellenére döntően 0 fok körüli legalacsonyabb hőmérséklet valószínű, az északi, északkeleti határ közelében azonban mínusz 5 fok köré is süllyedhet a hőmérséklet. Az előrejelzés szerint vasárnaptól jóval enyhébb, ugyanakkor csapadékos időre kell készülni – tudatta a HungaroMet.

