Szívrohama volt Lackfi Jánosnak

„Hetekig mélységes hála van bennem minden viszontagság ellenére. Döbbenet, hogy visszaküldtek, visszapecáztak. Új életet kaptam. Pedig eddig is éltem, szerettem, írtam, utaztam, felléptem annyit, hogy három életre elég. Egy büdös szót nem szólhattam volna, ha itt a vége. De van még tennivalóm, úgy látszik” – írta Facebook-oldalán Lackfi János költő, író, műfordító.

A József Attila-díjas író beszámolója szerint 2023. december 24-én kora délután az esti otthoni műsorra készülődött, amikor „fura kis izomlázra” lett figyelmes. Eleinte azt gondolta, hogy az előző napi hóember építés lehet az oka, azonban a következő fájdalom már félreérthetetlen volt.

„Mintha egy úthenger caplatna a mellkasomon, bal karom zsibbad, majd leszakad, homlokom kiveri a víz, fejnehéz leszek, lerogyok az ágyra. Ez klasszikus” – írta, hozzátéve, hogy ezt követően családja mentőt hívott.

A mentők kiérkezése után infúziót kapott, majd a Városmajori Szívcentrumba vitték, amelynek folyósóján éppen az ő és más kollégái által írt „szívbeteg novellák” díszítik a falat.

Kettőkor indult a roham, fél ötkor már a szívemben a sztentek. Afféle mini, hengeres orvosi fémhálók, melyeket ballonnal felfújnak, és melyek megtartják az elszűkült érfalat. A doki humoránál van, azt mondja, egy Mercedes-jel formájú elágazás három szára tömődött el. Elegáns... Hiába, a stílus maga az ember. Azért jobb, hogy nem Hyundai vagy Suzuki... A csuklómon megy be a katéter, meg sem érzem, ma tizenhárom ember töltötte velem a karácsonyát, hogy megmaradjak

– írta.

A Városmajori Szívcentrum intenzív osztályáról Balatonfüredre került rehabilitációra. Lackfi János elmondása szerint a szívrohama óta egy „marék gyógyszert” kell szednie, és az életmódján is változtatnia kellett.

„Leadtam tíz kilót, szerettem vastagon enni, most szeretek vékonyan. Azóta is mindennap megvan a tízezer lépés, olykor tizenötezer is, csinálom a gyógytornát. Kicsit gyakrabban elsírom magam. Tudok mélázni, de tudok röhögni is. Valahogy mindennek mélysége lett körülöttem. Felfedezem az új életemet. Mérlegelem, mi férjen bele, mi ne. Szétlövöm a naptárat, kevesebb fellépés marad. Okosan. Én, aki szerettem felérni egyszerre minden hegytetőre, átmenni egyszerre az összes falon, most lassítani tanulok” – olvasható a bejegyzésben.