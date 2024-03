A kormány szerint álhír, hogy Orbán Viktor összeveszett Matolcsy Györggyel

Egy külföldi hírügynökség szerint Orbán Viktor és kormánya, valamint Matolcsy György jegybankelnök között annyira elmérgesedett a viszony, hogy már nem is kommunikálnak egymással. Állítólag a forint ingadozása jelzi, hogy a befektetői bizalomra is hatással van a konfliktus. A kormány szerint ez csak kacsa.

Havasi Bertalan, Orbán Viktor miniszterelnök sajtófőnöke az Index megkeresésére röviden azt reagálta a Bloombergen megjelent cikkre, hogy

Ez egy álhír. Orbán Viktor továbbra is kiváló személyes kapcsolatot ápol a jegybankelnökkel.

Ahogy azt az Indexen is megírtuk, a hírügynökségen lehozott cikk alapja az volt, hogy Orbán Viktor és Matolcsy György jegybankelnök viszonya annyira megromlott az utóbbi időben, hogy már nem is beszélnek egymással.

Mint írták, korábban is voltak már konfliktusok a két fél között, és volt, hogy ezt a forint is megérezte, viszont Matolcsy azt nyilatkozta, hogy múlt héten még személyesen értekezett a miniszterelnökkel, és szerinte a konfliktusok fő forrása Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Orbán pedig akkor még arról beszélt, hogy tiszteletben tartja a jegybank sérthetetlenségét.

Ezután pénteken a Bloomberg cikke már arról számolt be – anonim forrásra hivatkozva –, hogy a két fél között annyira megromlott a viszony, hogy már nincs is érdemi kommunikáció. Szerintük a kormány célja az, hogy megregulázza a jegybank Matolcsy György által létrehozott alapítványi hálózatát, amelyet korábban az Európai Központi Bank is kritizált. A Bloombergnek nyilatkozó portfóliószakértők szerint „a központi bank hitelességének csorbulása jelenleg elfogadható ár lehet Orbán céljának eléréséhez, viszont

egy, a központi bank függetlensége ellen irányuló támadás mindig aggasztó. Sok gazdasági válság kezdődik így.

Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a forint gyengülése miatt átgondolják a jegybanki törvény módosításának részleteit. Az ülésen nemcsak azt veszik figyelembe, hogy a tervezett törvénymódosítás „megfelel-e a jogszabályi előírásoknak”, hanem azt is, hogy „milyen gazdasági és üzleti környezetben” születhet ez a döntés, vagyis hogy milyen gazdasági hatása lehet.