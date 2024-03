Áder János: Gy. Németh Erzsébet valótlanságot állított a bicskei gyermekotthonban történtekről

Áder János volt köztársasági elnök közölte, a 21 oldalas főjegyzői jelentés rögzíti, hogy 2011-ben a főpolgármesteri hivatal főosztályvezetőjeként dolgozó húga feljegyzésben tájékoztatta az akkori főjegyzőt, hogy a bicskei gyermekotthon igazgatójára vonatkozó közérdekű bejelentés miatt – amely alapján a gondozottak sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja is felmerült – megkezdték a feljelentés előkészítését.

Hozzátette: a feljelentés alapján később nyomozás is indult.

Áder János emlékeztetett, hogy Gy. Németh Erzsébet azzal vádolta a húgát, Pölöskei Gáborné Áder Annamáriát, hogy 2011-ben, amikor először merült fel a gyanúja, hogy a bicskei gyermekotthon vezetője pedofil cselekményt követ el, húga nem tett semmit. A korábbi államfő megjegyezte, a főjegyzői jelentés alapján kíváncsian várja, mit fog mondani a DK politikusa a bíróságon a kijelentései miatt induló eljárásban.

Az egykori köztársasági elnök szerint a DK által indított, „Isten! Haza! Pedofília?“ szlogenű plakátkampány üzenet, hogy mindenki a párt által azóta gyakran emlegetett „pedofilhálózat“ tagja, aki valaha Orbán Viktor miniszterelnökkel kezet fogott, egy légtérben tartózkodott, esetleg rá szavazott. Úgy vélte, ez a plakát nemcsak Orbán Viktort támadja, hanem lényegében a Fidesz támogatóit is nagyon durván megsérti. Hozzátette, nem véletlen, hogy Donáth Anna (Momentum) mellett más ellenzéki politikusok is lesújtó véleménnyel voltak a kampányról.

Áder János azzal kapcsolatban, hogy a DK őt magát is a „pedofilhálózathoz“ sorolja, mert az otthon egykori igazgatója 2016-ban megkapta a Magyar Bronz Érdemkeresztet, elmondta, a kitüntetésekről az adott szakmai szervezetek javaslata alapján a szakminiszter készít felterjesztést a miniszterelnöknek. A kormányfő pedig ezt követően tesz javaslatot az államfőnek az elismerések odaítélésére. A korábbi köztársasági elnök közölte, hivatali ideje alatt évente 370 és 520 között volt az átadott ilyen kitüntetések száma.

Egy évvel azelőtt, hogy az érdemkeresztet az egykori igazgató megkapta, a főváros is kitüntette a Bárczy István-díjjal. A pedofília miatt börtönbüntetését töltő V. János kitüntetését Gy. Németh Erzsébet és Karácsony Gergely is támogatta – emlékeztetett Áder János. Megjegyezte, amennyiben igaz a DK politikusának „okoskodása“, ő maga is a „pedofilhálózat” részévé vált.

Sajtóhírek szerint V. Jánost 1990-ben, Demszky Gábor ideje alatt alkalmazták, és már 2011 előtt is felmerült a kiskorúakat veszélyeztető magatartásának gyanúja. Bár ebben a 21 évben Gy. Németh Erzsébet többször is tagja volt a Fővárosi Közgyűlésnek, mégsem történt semmi. Ezzel szemben 2011-ben Tarlós István főpolgármestersége idején büntetőeljárást kezdeményezett a főváros

– hangsúlyozta a korábbi államfő.

Áder János szavai szerint „ezerszázalékosan biztos abban, hogy a K. Endrét érintő kegyelmi ügyről a miniszterelnöknek nem volt tudomása, ő is a sajtóból értesült róla“. Mint mondta, Orbán Viktorról még az ellenfelei is elismerik, hogy vág az esze, így nincs olyan épeszű ember, aki azt feltételezné, hogy amennyiben tájékoztatták volna K. Endre kegyelmi kérelméről, a kormányfő azt ne ellenezte volna.

„A DK kampánya nem a gyermekről, nem az ártatlan áldozatokról, hanem Gyurcsány Ferenc 14 éve tartó kudarcsorozatáról, mérhetetlen frusztrációjáról szól, arról, hogy a DK-nak nincs programja és semmilyen érdemi mondanivalója a választóknak” – jelentette ki Áder János. Hozzátette, hogy a DK ezzel elindította az európai parlamenti és az önkormányzati választási kampányát.

Mint mondta, azt, amit Gyurcsány Ferenc föl tud mutatni saját politikai közösségének, „sok mindennek lehet nevezni, de sikertörténetnek semmiképpen nem”. Ezért lesz ez a kampánytéma – tette hozzá az egykori államfő.

„Gyurcsány Ferencék arra építenek, hogy a DK politikusainak kijelentései miatt indult perek elhúzódnak, a választásokig nem fejeződnek be. Ha pedig Gy. Németh Erzsébetet és Dobrev Klárát pénzbüntetésre ítéli a bíróság, azt összegyűjtik, biztos itt is lesznek »guruló dollárok, guruló eurók«” – mondta.